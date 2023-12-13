شركة الإخلاص للحاصلات الزراعية تستهدف زيادة صادراتها من الأعشاب بنسبة 20% العام المقبل

تشارك شركة الإخلاص لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية في فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا” والذي انطلقت فعالياته اليوم وحتى الخميس المقبل.

وقال أحمد عبدالسند، الرئيس التنفيذي لشركة الإخلاص للحاصلات الزراعية في تصريح للمال، إن شركته تخطط لزيادة صادراتها بنسبة تقترب من 20% خلال 2024، عبر عدة عوامل اهمها المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، وكذلك البعثات الترويجية التجارية بهدف التعريف بمنتجاتنا وجودتها العالية واستقطاب المزيد من العملاء والمستوردين.

وأشار إلى المشاركة تأتي تأكيدًا على رؤية الشركة في زيادة حضورها في الأسواق الخارجية وتعزيز تصدير منتجات الأعشاب والمحاصيل الزراعية خاصة المعارض تعد فرصة مثالية لتطوير علاقاتها التجارية مع العملاء والشركاء المحتملين

وقال عبد السند إن شركة الإخلاص للحاصلات الزراعية والأعشاب تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية عالية الجودة، مثل الينسون والكراوية والكمون وغيرها من الأعشاب، موضحًا تعتمد الشركة على أساليب زراعة مستدامة وتكنولوجيا حديثة لضمان منتجات صحية وجيدة تلبي توقعات العملاء.

وأضاف أن شركة الإخلاص للاستيراد والتصدير تقوم بتصدير منتجاتها لعدة اسواق منها السعودية والإمارات والأردن وتونس والجزائر والمغرب وتركيا ونستهدف اقتحام المزيد من الأسواق الجديدة.