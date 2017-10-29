شركة الأولى: مبادرة المركزي للتمويل العقاري ساهمت في نمو القطاع

محمود زكيقال حسن حسين رئيس شركة الاولى للتمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري شهدت نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث وصلت خلال ٢٠١٧ الى ٢٥٪ مقارنة بالفترة الماضية.واضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني والذي تنظمه المال جي تي ام ان نمو قطاع التمويل العقاري يأتي مع مبادرة البنك ال

محمود زكي

قال حسن حسين رئيس شركة الاولى للتمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري شهدت نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث وصلت خلال ٢٠١٧ الى ٢٥٪ مقارنة بالفترة الماضية.

واضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني والذي تنظمه المال جي تي ام ان نمو قطاع التمويل العقاري يأتي مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

واشار إلى أن هناك رغبة لعدد من العرب للحصول على إقامة وهو ما يمكن استغلاله للقطاع العقاري ومجال التصدير.

وقال إن الهدف الاساسي من تصدير العقار هو جذب استثمارات اجنبية جديدة للدولة.

