شركة الأوسط للزجاج توقع اتفاقية بيع حصة فى ميدكو بلاست

رجب عزالدينأعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، عن توقيع اتفاقية بيع 2.1 مليون سهم من حصتها فى شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، إلى شركة أندرو أما نيدز لاندز بى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها متوسط سعر السهم فى الصفقة المشار إليها بلغ 230.16 جنيه مصرى للسهم

رجب عزالدين

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، عن توقيع اتفاقية بيع 2.1 مليون سهم من حصتها فى شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، إلى شركة أندرو أما نيدز لاندز بى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها متوسط سعر السهم فى الصفقة المشار إليها بلغ 230.16 جنيه مصرى للسهم بقيمة 505.8 مليون جنيه لكامل الصفقة.

وتابعت الشركة أن الحصة المباعة تمثل 44.4% من رأسمال شركة ميدكو بلاست، مشيرة إلى أنها ستظل تحتفظ بمليكة 772 ألف سهم تقريباً تمثل نسبة 15.6% من ميدكو بلاست.

ويستهدف أطراف الاتفاق تنفيذ عملية بيع الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2018، وذلك بعد الحصول الحصول على كافة الموافقات اللازمة وفق أحكام وقواعد القيد والشطب وموافقة مجلس الإدارة على التقييم .

وقرر مجلس إدارة الشركة -أمس الأربعاء- تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف.

ونوهت الشركة إلى أن عملية البيع موقوفة على تحقق شروط محددة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن اتمام البيع أو عدمه وفقا للتطورات القادمة.