شركة «إينيل» الإيطالية تسعى للحصول على خط ائتمان جديد بقيمة 16 مليار يورو

تُجري شركة “إينيل” (Enel) الإيطالية محادثات مع البنوك بشأن خط ائتمان جديد مدعوم من الدولة بقيمة 16 مليار يورو (15.8 مليار دولار)، لتغطية مخاطر المشتقات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبموجب هذه الخطة ستوفر شركة تأمين الائتمان التجاري في البلاد “إس إيه سي إي” (Sace) ضمانات لنحو 70% من المبلغ الإجمالي، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في أثناء مناقشة المداولات السرية.

شركة إينيل الإيطالية

يُعَدّ الخط الائتماني من أفكار إدارة ماريو دراغي المنتهية ولايتها، التي وضعت خطة لحماية شركات مثل “إينيل” التي تسيطر عليها الدولة من الأضرار التي لحقت بتكاليف الطاقة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

سيساهم أكبر المقرضين في إيطاليا، “يوني كريديت” (UniCredit) و”إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo)، بـ5 مليارات يورو لكل منهما، فيما سيضيف “كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي” (Cassa Depositi e Prestiti) المدعوم من الدولة، ومصرفان آخران هما “بانكو بي بي إم” (Banco BPM) و”بي بي إي آر بانكا” (BPER Banca)، مليارَي يورو لكل منها، وفقاً لما قاله الأشخاص الأشخاص الذين هم على دراية بالأمر.

تعمل “إينيل” الآن مع الدائنين على الخطة، التي من المحتمل أن تتضمن تسهيلاً ائتمانياً متجدداً لمدة تصل إلى 18 شهراً، وفقًا للأشخاص. سيسمح ذلك للشركة بالمضي قدماً في برنامجها التمويلي الحالي دون إجبارها على تجنيب سيولة نقدية لمطالبات الهامش إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع.

تواجه شركات المرافق الأوروبية تكاليف أعلى في الاقتراض، إذ تدفع شركات مصنفة بدرجة استثمارية أكثر من 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على إيداعات البنوك الكبرى داخل منطقة اليورو (يورويور) لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

أموال ضرورية

قال الأشخاص إنّ خط الائتمان يُنظر إليه على أنه ضروري لتغطية الشركة لأن عقود مشتقات الطاقة يجري تسعيرها وفقاً للسوق. وقالوا إنه مع ذلك لم يُحدَّد هيكل الاتفاق بعد، إذ إنّ المحادثات لا تزال أولية.

كشف الأشخاص أن البنوك تنتظر موافقة وزارة المالية، التي قد تكون في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء. وقالوا إنّ الوزارة تعمل على تأكيد أن دور ضامن التعهدات يمكن استخدامه أيضاً للتسهيلات الائتمانية وتغطية طلبات الهامش.

ورفض ممثل شركة “إينيل” التعليق. كما رفض ممثلو “يوني كريديت”و”إنتيسا سان باولو” و”بانكو بي بي إم” التعليق. ولم يتسنَّ الاتصال بمتحدث باسم “بي بي إي آر بانكا” للتعليق. وكانت صحيفة “إل ميساجيرو” اليومية الإيطالية قد نشرت بعض التفاصيل حول الخطة في وقت سابق يوم الثلاثاء.

أنفقت الحكومة الإيطالية 66 مليار يورو على إجراءات تخفيف تكاليف الطاقة، وتعهدت جورجيا ميلوني، زعيمة الائتلاف اليميني التي فازت في انتخابات الشهر الماضي، بمعالجة أزمة الطاقة باعتبارها أولوية قصوى.

أكدت “إينيل” أهدافها لعام 2022 وسياسة توزيع الأرباح عندما أعلنت عن نتائج نصف العام، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي فرانشيسكو ستاراس قال إنه يتوقع استمرار توتر بيئة أعمال الكهرباء، مع بقاء الأسعار مرتفعة في العام الجديد.