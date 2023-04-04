شركة إيفرجراند تتوصل لاتفاق إعادة هيكلة مع دائنين كبار بالخارج

توصلت شركة “تشاينا إيفرجراند جروب” لاتفاق إعادة هيكلة مع مجموعة دائنين كبار بالخارج، ما يضع الأساس لمسار هيكلة شامل لديون شركة التطوير العقاري، بحسب وكالة بلومبرج.

وقعت مجموعة من المستثمرين المعنيين من حاملي سندات “إيفرغراند” الخارجية 3 اتفاقيات لتأييد عملية إعادة الهيكلة، بحسب ملف الإيداع ببورصة هونغ كونغ في وقت متأخر من يوم الاثنين.

تتيح الخطة لحاملي السندات الحصول على سندات جديدة أو خليط من الديون والأدوات الجديدة المرتبطة بأسهم الشركات الفرعية.

في حين رحبت “إيفرجراند” بخطة إعادة الهيكلة بوصفها إنجازاً كبيراً، سيتوجب على شركة التطوير العقاري الأعلى مديونية على مستوى العالم الحصول على تأييد مزيد من الدائنين لمواصلة عملية إعادة الهيكلة. ينتظر حاملو السندات أيضاً صدور نتائج مالية للعامين الماضيين لتقييم الموقف المالي للمجموعة، بما فيه إدارة العقارات ووحدات السيارات الكهربائية.

أكبر عملية هيكلة في الصين

تعد إعادة هيكلة الديون لشركة “إيفرجراند” التي تعد مركز أزمة العقارات في الصين، واحدة من أكبر العمليات في البلاد على الإطلاق وتنطوي على تداعيات هائلة على نظامها المالي. يعمل المقترح أيضاً كنقطة مرجعية لشركات التشييد والبناء الصينية الأخرى المتخلفة عن السداد والذين يعملون على إصلاح قدراتهم على الاستدانة.

تشكل المجموعة المعنية من حاملي السندات ما يفوق 20% و35% من إجمالي المبلغ الأصلي المستحق من السندات الحالية لـ”إيفرغراند”، ووحدتها “سينري جورني” ، على الترتيب.

سيحصل الدائنون على رسوم موافقة تعادل 0.25% من أصل الديون المستحقة في حال وافقوا على المقترح مع حلول الساعة 5 مساء بتوقيت هونج كونج في 27 أبريل المقبل.

تتوقع “إيفرجراند” تنفيذ إعادة هيكلة ديونها عن طريق ما يطلق عليه مخططات الترتيب في جزر كايمان وهونغ كونغ بالإضافة إلى ولايات قضائية أخرى. وفق هذه العمليات الخاضعة لإشراف قضائي، تنبغي موافقة 75% من الدائنين من حيث القيمة على الأقل لمواصلة عمليات هيكلة الديون الشاملة.

تداعيات أزمة ” تشاينا إيفرجراند جروب”

أكدت الشركة استمرار تعليق تداول أسهم “إيفرجراند” حتى إشعار آخر. لم تُتداول الأسهم المدرجة في بروصة هونج كونج منذ مارس 2022. بمجرد بلوغ فترة التعليق 18 شهراً، يمكن إلغاء إدراج الشركة بموجب قواعد بورصة التداول.

جرى تأجيل نشر بيانات الشركة المالية لسنة 2021 إذ كشفت وحدة “إيفرجراند بروبرتي سيرفيسز جروب” عن استخدام 13.4 مليار يوان (ما يعادل 1.9 مليار دولار أميركي) من ودائعها كضمان للتعهد بتوفير ضمانات وصادرتها المصارف.

أصدرت شركة التطوير العقاري المقترح الخاص بديونها بعد 15 شهراً من أول تخلف عن سداد سندات عامة للشركة. يسمح المقترح لحاملي السندات بالحصول على سندات جديدة تكون مستحقة لأجل من 10 إلى 12 سنة أو مجموعة من الديون والأدوات الجديدة المرتبطة بأسهم وحدة الخدمات العقارية في شركة “إيفرجراند” أو وحدة السيارات الكهربائية أو شركة البناء نفسها. كما حددت الشركة ديسمبر المقبل باعتباره الموعد النهائي لبدء سريان مفعول خطة إعادة هيكلة الديون.

“إيفرجراند” تتوقع تسويات أكثر

توقعت “إيفرجراند” في وقت سابق، التوصل لاتفاق أو أكثر لدعم جهود إعادة الهيكلة مع مجموعة حاملي السندات مع نهاية مارس الماضي، وهو التطور الذي أسفر عن تأجيل جلسة استماع المحكمة لتصفية الأصول حتى 31 يوليو المقبل.

ارتفعت السندات المقومة بالدولار التي تبيعها “تشاينا إيفرجراند” ووحدة “سينري جورني” صباح اليوم الثلاثاء قليلاً، وجرى تداولها بنحو 8 سنتات و9 سنتات لكل دولار أميركي من قيمتها الاسمية على الترتيب.