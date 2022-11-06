شركة إيطالية تخاطب «الصناعة» للحصول على رخصة لتجميع سيارات تجارية

قال مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة إن ممثلى إحدى شركات السيارات الإيطالية تقدموا للحصول على رخصة لتجميع مركبة فان دوبل كابينة ذات أربعة أبواب بغرض الاستفادة من الحوافز المرتقب إعلانها ضمن مشروع قانون إستراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع.

وأوضح المصدر أن السيارات التجارية تعتبر من أكثر الفئات التى سجلت نسب مكون محلى مرتفعة تصل لدى بعض الشركات لأكثر من %70 مشيرًا إلى اهتمام العديد من المصنعين حول العالم بالاستثمار فى مصر؛ لكنهم جميعًا يترقبون صدور الإستراتيجية.

وأشار إلى أن العديد من وكلاء العلامات التجارية العالمية أبدوا رغبتهم فى تصنيع مركبات كهربائية أيضًا؛ فيما لن يقبل احدهم على التنفيذ الفعلى قبل إقرار المحفزات التى تستهدفها الدولة بخلاف توضيح التسهيلات التى قد يحصلون عليها؛ مع الانتظار لتدشين البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه النوعية من المركبات.

وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد من الشركات رغبتها فى تصنيع طرازات كهربائية فى مصر ومن بينها: النصر للسيارات المملوكة للدولة والتى تفاوض العديد من الكيانات العالمية بغرض التصنيع، بخلاف الوطنية «ناتكو» التى تعتزم تجميع عدة طرازات مشغلة بالطاقة النظيفة مع إطلاق ذراع تمويلية والتوسع فى خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وعمليات الصيانة و«إينوفيت إيجيبت» للحلول الرقمية والهندسية التى قدرت استثمارات المشروع المبدئية بنحو 150 مليون جنيه؛ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ وبنسبة مكون محلى تصل إلى %75.

وأوضح المصدر أن بعض الشركات القائمة بالتجميع حاليًا ترغب فى التوسع بمشروعاتها الحالية عبر إضافة منتجات جديدة لكنها تنتظر أيضًا صدور حوافز التصنيع للاستفادة منها، لافتًا إلى أن «جى بى غبور أوتو» تقترب من إنهاء أعمال تدشين مصنع جديد لها فى مدينة السادات للتوسع فى عمليات الإنتاج المحلى للمركبات التى تستحوذ على وكالاتها لكنها لم تستصدر بعد تراخيص الطرازات التى ستقوم بتجميعها.