شركة إيرباص : 5.2% نموا متوقعًا بحجم السفر من وإلى أفريقيا بحلول 2036

عطار : القارة تحتاج إلى 1000 طائرة ركاب وشحن خلال 20 عامًادعاء محمودتوقّع فؤاد عطار، رئيس شركة إيرباص للطائرات التجارية بأفريقيا والشرق الأوسط، تزايد حجم الطلب على الحركة الجوية من وإلى قارة أفريقيا بنسبة 5.2% كل عام بحلول 2036. وأضاف رئيس الشركة، في اللقاء الإعل

عطار : القارة تحتاج إلى 1000 طائرة ركاب وشحن خلال 20 عامًا









دعاء محمود

توقّع فؤاد عطار، رئيس شركة إيرباص للطائرات التجارية بأفريقيا والشرق الأوسط، تزايد حجم الطلب على الحركة الجوية من وإلى قارة أفريقيا بنسبة 5.2% كل عام بحلول 2036.

وأضاف رئيس الشركة، في اللقاء الإعلامي، على هامش قمة أفريقيا، أن أفريقيا في حاجة لما يقرب من 1000 طائرة ركاب وشحن خلال الـ20 عامًا المقبلة، بقيمة 147 مليار دولار أمريكي.

وأشار عطار إلى أن قمة أفريقيا، هذا العام، ستتناول العديد من الموضوعات المهمة، منها دور أفريقيا في مجال الطيران المدني، والاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني والإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته والحماية من التهديدات الناتجة عنه واتفاقية سوق النقل الأفريقي الموحد والتوصيات التي ينبغي اتخاذها انطلاقًا من هذا الحدث.

يشارك في المؤتمر ما يقرب من 660 مشارك من 50 دولة حول العالم، من بينهم 220 فردًا من ممثلي 34 شركة طيران و50 متحدثًا من أفريقيا والعالم، كما يشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر 118 شركة معنية بمجال الطيران.