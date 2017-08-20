شركة إيداعات خارجية لاستقبال الحاويات المشتركة بميناء بدر الجاف

■ رئيس الشركة: عرضنا فكرة المشروع على موانئ دبى منذ 3 أعوام دون جدوىالسيد فؤاد:انتهت «آر آند إيه لوجستيك»، من تجهيز مشروع إيداع عام خاص بها، لاستقبال الحاويات المشتركة، المعروفة بـ«lcl» بميناء بدر الجاف، الذى يقع بمنطقة الأدبية على البحر الأحمر.وأشار محمد زلط، رئيس مجلس

■ رئيس الشركة: عرضنا فكرة المشروع على موانئ دبى منذ 3 أعوام دون جدوى

السيد فؤاد:

انتهت «آر آند إيه لوجستيك»، من تجهيز مشروع إيداع عام خاص بها، لاستقبال الحاويات المشتركة، المعروفة بـ«lcl» بميناء بدر الجاف، الذى يقع بمنطقة الأدبية على البحر الأحمر.

وأشار محمد زلط، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنه للمرة الأولى يستقبل هذا النوع من الحاويات بمنطقة البحر الأحمر عبر الشركة الجديدة، ويبعد المخزن قرابة 20 كلم عن ميناء السخنة.

ولفت إلى أن المشروع الجديد يستهدف البضائع التى تستورد من الخارج، من منطقة جنوب شرق آسيا، لاسيما أن %90 من تلك النوعية من الحاويات تستورد من مجموعة النمور الآسيوية، ورغم ذلك استقبالها عبر الشركات العاملة بموانئ بورسعيد والإسكندرية على البحر المتوسط.

وأوضح زلط أنه منذ 3 أعوام تقدمت شركته بطلب لشركة موانئ دبى العالمية بالسخنة، لتنفيذ المشروع داخل السخنة، إلا أن الأخيرة لم توافق على المشروع، بل لم تنفذه، ما يعد فرصة كبيرة للميناء، لا سيما أنه يتميز بقربه من منطقة القاهرة الكبرى، والمناطق الصناعية القريبة منه، ولا يوجد أى نوعية من تلك الشركات بالمنطقة.

وأشار إلى أن الاختيار وقع على منطقة ميناء بدر الجاف، لقربه من القاهرة الكبرى من ناحية، علاوة على قربه من ميناء السخنة، الميناء الأهم فى استقبال البضائع بالبحر الأحمر، وأن القوات المسلحة هى التى تشرف عليه، وبالتالى يتمتع بدرجة كبيرة من الأمان، ويوجد به إدارة جمركية متكاملة.

وأوضح أنه حصل على التراخيص اللازمة من القوات المسلحة والجمارك بتنفيذ المشروع، وتجهيز المستودع على مساحة 1800 م، باستثمارات مبدئية تتجاوز 2 مليون جنيه.

ولفت إلى أن التركيز ينصب على التعامل مع الصين كأكبر مصدر للسوق المصرية بوجه عام، والحاويات المشتركة بوجه خاص، لافتا إلى أن العملاء الخاصين بالشركة هم شركات الشحن، الذين يتعاملون مباشرة مع أصحاب البضائع، والمصانع.

وأشار إلى أنه بتلك الخطوة تضيف الشركة خطوة جديدة للسوق المحلية العاملة فى نشاط الإيداعات، والأولى من نوعها بمنطقة البحر الأحمر، لا سيما أن ميناء السخنة أصبح متصلًا بميناء الإسكندرية بخط سكة حديد، ما يعزز للشركة المزيد من العملاء حتى من السوق السكندرى.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، مؤخرا عن تشغيل أول قطار لنقل البضائع محملًا بالحاويات من ميناء العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية، بعد توقفه أكثر من عامين، وأن حمولة القطار تصل إلى 1200 طن.

ومن المعروف أن السوق المصرية بها قرابة 5 شركات تعمل فى نشاط الإيداعات الخارجية، التى بدورها تقوم بتخزين البضائع غير خالصة الجمارك لصالح المستوردين خارج الدائرة الجمركية، ولكل إيداع عام لجنة جمركية تقوم بتحصيل الرسوم حال خروج البضاعة من الإيداع العام، ويلجأ المستوردين لتلك الشركات حال وجود بضائع مجمعة لأكثر من شخص فى الحاوية «lcl» أو حال عدم قدرة شخص على دفع الضريبة الجمركية.