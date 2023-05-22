شركة إنرجو أتوم: انقطاع الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية

شهدت محطة زابوريجيا النووية انقطاعا في التيار الكهربائي، حسبما ذكرت شركة إنرجو أتوم الأوكرانية المملوكة للدولة اليوم الاثنين.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي بعدما قال مسؤول عينته روسيا إن المحطة تحولت إلى وضع الاستعداد للتشغيل وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.

وأفادت إنرجو أتوم لرويترز: “نعم نشهد سابع انقطاع للتيار الكهربائي منذ بدء الاحتلال (الروسي)”.

وقال يوري مالاشكو حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا إن حريقا اندلع في إحدى المنشآت في مدينة زابوريجيا بسبب الحمل الزائد على نظام الطاقة.

وأضاف مالاشكو على تيليجرام “المشاكل في إمدادات الكهرباء في مدينة زابوريجيا لا تتعلق بالقصف”.