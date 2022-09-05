شركة إنديفور تعلن صعود صافي أرباحها من تعدين الذهب في النصف الأول إلى 245 مليون دولار   

أعلنت شركة إنديفور للتعدين ، أن الإنتاج في النصف الأول من عام 2022 بلغ 702 ألف أوقية بتكاليف متعلقة باستدامة الإنتاج قيمتها 900 دولارًا للأونصة، بارتفاع 1% مقارنة بـ 697 ألف أوقية التي سُجلت في النصف الأول من العام الماضي، وزيادة 7% فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج.

وبلغ الإنتاج 345 ألف أوقية في الربع الثاني مع ارتفاع التكاليف المتعلقة باستدامة الانتاج إلى 954 دولارًا للأونصة، مدفوعة بالتباين في العملة باليورو مقابل الدولار الأمريكي والذي عوض ارتفاع تكاليف الوقود.

وتعد شركة إنديفور للتعدين من أكبر 15 شركة متعددة الأصول لإنتاج الذهب في العالم. وتعتبر شركة لامانشا المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، المساهم الأساسي في شركة إنديفور للتعدين.

صافي الأرباح من تعدين الذهب

وتظهر نتائج أعمال الشركة، أن عمليات الانتاج علي الطريق الصحيح لتحقيق توجيهات السنة المالية 2022 ، لرفع الانتاج من 702 أوقية إلى ما بين 1315.000 إلى 1400.000 أوقية.

وكشفت الشركة أيضًا عن ارتفاع صافي الأرباح المعدلة للنصف الأول من 2022 إلى 245 مليون دولار بزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي؛ فيما سجلت صافي أرباح بمقدار 111 مليون خلال الربع الثاني من العام.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، تحقيق زيادة في التدفق النقدي التشغيلي 553 مليون دولار بنسبة 13% مقارنة بالنصف الأول من 2021، فيما بلغ التدفق النقدي التشغيلي خلال الربع الثاني من العام الحالي 253 مليون دولار.

وارتفع صافي المركز المالي بمقدار 141 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2022 ليصل إلى 217 مليون دولار أمريكي، بعد دفع 108 مليون دولار أمريكي في عائدات المساهمين.

ووفقًا لنتائج أعمال إنديفور للتعدين، بلغت توزيعات أرباح النصف الأول من العام الحالي إلى 100 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 43% عن النصف الأول من عام 2021 ؛ مع زيادة للحد الأدنى لتوزيعات أرباح السنة المالية 2022 بنسبة 33% لتصل إلى 200 مليون دولار، وهو ما يزيد بمقدار 50 مليون دولار عن الحد الأدنى الأولي للالتزام.

زيادة عوائد المساهمين

وتستمر عمليات إعادة شراء الأسهم في زيادة عوائد المساهمين بقيمة 38 مليون دولار من الأسهم المعاد شراؤها في النصف الأول، بما في ذلك 7 ملايين دولار في الربع الثاني، و 176 مليون دولار منذ إطلاق البرنامج في أبريل 2021 .

وتمثل عوائد المساهمين في النصف الأول من العام ما قيمته 197 دولارًا أمريكيًا للأوقية المنتجة ، و 10% من الإيرادات ، و 25% من التدفق النقدي التشغيلي ، و 56% من صافي الأرباح الصافية للفترة أو عائد سنوي ضمني قدره 4.9%. كما بلغت العوائد التراكمية للمساهمين منذ أوائل العام الماضي 476 مليون دولار ، والتي تمثل حوالي 10% من القيمة السوقية الحالية ، بما في ذلك أرباح النصف الأول من 2022.

وعلي صعيد عمليات الاستكشاف، أشارت إنديفور إلى أن توسعة مجمع سابودالا ماساوا « Sabodala-Massaw» تسير على الطريق الصحيح مع الالتزام بنسبة 37% من رأس المال.

ومن جانبه، علق سيباستيان دي مونتيسوس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنديفور للتعدين قائلاً: «نحن سعداء للغاية بأدائنا التشغيلي والمالي القوي على مدى الأشهر الستة الأولى من العام ، مما أدى إلى توليد تدفق نقدي تشغيلي قوي بأكثر من 550 مليون دولار».

تعظيم عوائد المساهمين

وأشار إلى أن الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق توجيه الإنتاج وتكاليف الاستدامة الشاملة للعام العاشر على التوالي، على الرغم من البيئة الكلية ، مما يعكس مرونة أعمالنا والتفاني القوي لفريقنا.

وتابع: “سمح لنا هذا الأداء القوي بمواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا لتخصيص رأس المال ، والتي تركز على تعزيز ميزانيتنا العمومية ، وتعظيم عوائد المساهمين والاستثمار في نمونا، على هذا النحو واصلنا تعزيز ميزانيتنا العمومية ، وزيادة صافي مركزنا النقدي بمقدار 141 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 217 مليون دولار أمريكي ، مع إعادة 108 مليون دولار أمريكي ، على شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء للمساهمين”.

وأضاف سيباستيان دي مونتيسوس، أن الشركة ستوزع أرباح عن النصف الأول من عام 2022 بقيمة 100 مليون دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43% عن أرباح العام الماضي ويعكس تحسن مركزنا المالي وثقتنا في توقعات أعمالنا». علاوة على ذلك ، فإننا نستهدف الآن حدًا أدنى من الأرباح يبلغ 200 مليون دولار لهذا العام

وقال دي مونتيسوس، أنه بالنظر إلى المستقبل فأنهم متحمسون لآفاق النمو لديهم، مع إعطاء الأولوية لتوسيع سابودالا ماساوا الذي يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد ووفقًا للميزانية ، مع الالتزام بالفعل بأكثر من ثلث إجمالي رأس المال. مؤكدًا أنه نظرًا للأداء القوي على صعيد جميع الأعمال ، فسيكون لديهم زخم كبير في النصف الثاني من العام، وهم في وضع جيد لمواصلة توليد القيمة لمساهمي الشركة على المدى الطويل.