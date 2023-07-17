شركة «إم أو تي» للاستثمار تطرح 16 ألف متر للمشاركة بمحافظة الغربية

طرحت شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية التابعة لوزارة النقل قطعة أرض بمحافظة الغربية بمدينة زفتي.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”المال” إلى أن الأرض تعد ملكا لهيئة سكك حديد مصر، وتقع بشارع مبارك بمدينة زفتى على مساحة 16 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يتم الاستثمار بتلك المنطقة عن طريق المشاركة في الاستثمار العقاري، وهو ما تقوم به الشركة خلال الفترة الاخيرة كخطوة لاستغلال الاصول التي تقوم بادراتها.

وحددت الشركة يوم 30 يوليو الجاري ليكون موعدا لفض المطاريف الفنية للمشروع، على ان تعقد جلسة المزايدة يوم 8 أغسطس المقبل.

كانت قد طرحت شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية ” التابعة لوزارة النقل ” مؤخرا قطعتي أرض بمحافظة الدقهلية ” بالمنصورة ” للبيع والتي تعد مملوكة لهيئة السكة الحديد.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال” إلى أن الأرض تقع بمرفق الفرنساوي بمدينة المنصورة، وذلك على مساحة 16.2 ألف متر مربع .

وحددت الهيئة خلال يوليو الجاري موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية.

كما طرحت الشركة أرضا للايجار بمدينة المنصورة أيضا بمساحة 2480 مترا مربعا والتي تقع أسفل كوبري أجا العلوي بطريق المنصورة – القاهرة .

وتقوم الشركة التابعة للسكك الحديدية باستهداف مشروعات عقارية ومراكز تجارية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة على الأراضي التابعة لها، كما يتم عقد لقاءات مع مستثمرين من الخارج والداخل لعرض الفرص المتاحة بها، لزيادة الإيرادات من تلك الأراضي واستخدامها في إصلاح مرفق السكك الحديدية وسداد ديونها لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية 2021.

وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.

وتعد MOT للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية خاصة العقارية، إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.