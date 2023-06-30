شركة «إم أو تي» للاستثمار تطرح 16 ألف متر للبيع بالمنصورة

طرحت شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية ” التابعة لوزارة النقل ” قطعتي أرض بمحافظة الدقهلية ” بالمنصورة ” للبيع والتي تعد مملوكة لهيئة السكة الحديد.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال” إلى أن الأرض تقع بمرفق الفرنساوي بمدينة المنصورة، وذلك على مساحة 16.2 ألف متر مربع .

وحددت الهيئة يوم 9 يوليو المقبل موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية.

كما طرحت الشركة أرضا للايجار بمدينة المنصورة أيضا بمساحة 2480 مترا مربعا والتي تقع أسفل كوبري أجا العلوي بطريق المنصورة – القاهرة .

وفي السياق نفسه، حددت وزارة النقل يوم 16 يوليو المقبل موعدا لجلسة استغلال محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، والتي تم طرحها للمرة السادسة على التوالي.

وقامت وزارة النقل بتخفيض مدة حق الانتفاع من 15 عاما ، إلى 10 سنوات فقط، بعد مطالبة عدد من الشركات المتنافسة على المشروع.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام 2014 ، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت تطلب هيئة الميناء وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عاما .

وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.

وقالت “صبور” إن المشروع يستهدف خدمة نحو 14 ألف سائح بميناء الإسكندرية سنويا، والذى تم تنفيذه منذ حوالى 6 سنوات، إلا أنه متوقف حتى الآن، مشيرة إلى أن شركته سوف تستعين بإحدى الشركات الألمانية الرائدة فى هذا المجال فور فوزها بالمشروع.

ويقع المركز داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية للميناء الغربى، وتبلغ مساحة الوحدات والمحال والمطاعم والكافتيريات حوالى 5 آلاف متر مربع مقسمة لوحدات مختلفة، والمركز مقام على مساحة 8770 مترًا منها مساحة استثمارية حوالى 6370 مترًا ومساحات مفتوحة 2400 متر، ويتضمن نحو 107 محال و5 مطاعم و3 كافتيريات .