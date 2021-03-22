شركة إماراتية ترغب فى التقدم لمزايدة رخصة السجائر الجديدة

علمت «المال» من مصادر قريبة الصلة أن مجموعة إماراتية أبدت اهتماما بالتقدم لمزايدة الحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

توقعات بأن يصل سعر الفتح إلى 350 مليون دولار

وأضافت المصادر أن وفد الشركة الإماراتية فى القاهرة حاليا لبحث آليات التقدم ودراسة شروط المزايدة والتعرف على الجدوى الاستثمارية من المشروع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون سعر فتح المزايدة 350 مليون دولار.

وتخطط مصر لطرح مزايدة حول رخصة جديدة لتصنيع السجائر العادية والإلكترونية بشرط مساهمة الشرقية للدخان بحصة %24 دون تحملها جزءا من تكلفة الرخصة، مما يحقق استعاضة جزئية لأى خسارة قد تلحق بها فى حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة.

ويبدأ موعد التقدم للمزايدة من الرابع وحتى 30 أبريل المقبل على أن تبدأ إجراءات المزايدة في يونيو المقبل.

وأصدرت شركة الشرقية للدخان- بيانًا توضيحيًا أمس، قالت فيه إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة لمزايدة الحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر.

وأوضحت أن أحد شروط الكراسة إتاحة الخيار للجمعية العامة لشركة الشرقية للدخان للمشاركة فى رأسمال الشركة الجديدة بنسبة %24 دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة.

وأشارت إلى أن ذلك يحقق استعاضة جزئية لأى خسارة ربما تلحق بها حال خروج أحد المصنعين الحاليين لديها، وحصوله على الرخصة الجديدة، التى تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية.

وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة فى إنتاج سجائر فى الفئة السعرية الشعبية التى تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل %98 من مبيعاتها، مما يضمن عدم وجود أى تهديد تنافسى من جانبها.

وأكدت أنها كونت مجموعة من اللجان، أحداها لدراسة المخاطر، كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد فى قطاع تصنيع السجائر، وأعدت بالفعل خطط للتعامل مع هذا التطور، كما أنها تدرس عدة مشروعات مهمة يتم الإعلان عنها تباعاً.

وقالت مصادر حكومية لـ«المال» إن من بين شروط رخصة تصنيع السجائر الجديدة التى تعتزم «التنمية الصناعية» طرحها خلال الفترة المقبلة، أن يزيد سعر الفئات التى ستنتجها المصانع الجديدة بنسبة %50 عن أقل منتج لدى «الشرقية للدخان» بما يسمح للأخيرة بالمنافسة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثانى من 2020-2021 بنسبة %19 على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثانى 4.21 مليار جنيه، بارتفاع %6 على أساس سنوي.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا %50.5 من أسهم «الشرقية للدخان» بينما يمتلك اتحاد العاملين %6.1 والباقى أسهم مطروحة للتداول الحر فى البورصة.

وانخفص سعر سهم الشرقية للدخان بنسبة تقترب من %10 نهاية الأسبوع الماضى، بعد أنباء عن طرح الحكومة المصرية الرخصة الجديدة.