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شركة إماراتية تبدأ تصنيع لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كورونا الشهر المقبل

قالت "جي42" من قبل إن لديها اتفاقات تصنيع وتوزيع مع سينوفارم الصينية وتأمل في أن تزود الإمارات ودول أخرى باللقاح
محمد عبد السند 11:49 ص, الأثنين, 29 مارس 21 11:49 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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تبدأ شركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة إنتاج لقاح سينوفارم الصيني بشكل تجاري في أبريل المقبل بموجب اتفاق أُعلن أمس الاحد، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

ووقعت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، ومقرها إمارة رأس الخيمة، الاتفاق مع شركة الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية مجموعة 42 (جي42) التي مقرها أبوظبي والتي اضطلعت بمهمة إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة على اللقاح في الإمارات والمنطقة.

ويعد الإعلان توسعا في الدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج ويساعد المساعي الإماراتية لإنهاء اعتماد اقتصادها على المنتجات البترولية.

وأنهى وزير خارجية الصين وانج يي زيارة رسمية استغرقت يومين للإمارات وقال إن بلاده تريد أن تعمل مع الإمارات لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19 بسعر ميسر.

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وأظهر إفصاح من جلفار لبورصة أبوظبي أن اتفاق التصنيع تم بينها وبين جي42 لتجارة الأدوية.

وقالت “جي42” من قبل إن لديها اتفاقات تصنيع وتوزيع مع سينوفارم الصينية وتأمل في أن تزود الإمارات ودول أخرى باللقاح. ولم ترد الشركة بعد على طلب بتقديم مزيد من التفاصيل.

وتمتلك إمارة رأس الخيمة 12.24 بالمئة من جلفار وفقا لما تظهره بيانات رفينتيف.

وبدأت “جي42” في يوليو تموز تجارب المرحلة الثالثة للقاح الذي توصل إليه معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة “سينوفارم سي.إن.بي.جي”. وفي سبتمبر الماضي أقرت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح بهدف حماية فئات معينة قبل أن تتيحه للجميع.

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وقالت إن فاعلية اللقاح تبلغ 86 % بينما قالت الشركة الصينية إن فاعليته تبلغ 79.34 % بناء على تحليل لبيانات مؤقتة وتجارب المراحل الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية هذا الشهر إن البعض لم تطور أجهزتهم المناعية أجساما مضادة للمرض بعد تلقي الجرعة الثانية من هذا اللقاح وجرى إعطاؤهم جرعة ثالثة. لكنها قالت إن العدد ضئيل مقارنة بعدد من تلقوه في البلاد.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 127 مليونا و116 ألفا و964 حالة.

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وأفادت الجامعة – حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و783 ألفا و689 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 72 مليونا و67 ألفا و802 شخصا.

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بقلم محمد عبد السند

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