شركة إسباير: نعمل مع الوكالة الأمريكية لتطوير مهارات مديرى المدارس الفنية

■ نسعى لخلق جيل جديد من رواد الأعمال ونهتم بخريجى الجامعات ■ قطاعات الصناعة والمقاولات ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات واعدة ■ خطة على مدار 10 أعوام لرفع كفاءة شباب الخريجين ■ نتعاون مع كبريات الشركات فى مصر لتوفير حلول متنوعة ومبتكرةالمرسى عزتقال باسم عماد، الرئيس التنفيذى لشركة إسباير للتدري

■ نسعى لخلق جيل جديد من رواد الأعمال ونهتم بخريجى الجامعات

■ قطاعات الصناعة والمقاولات ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات واعدة

■ خطة على مدار 10 أعوام لرفع كفاءة شباب الخريجين

■ نتعاون مع كبريات الشركات فى مصر لتوفير حلول متنوعة ومبتكرة

المرسى عزت

قال باسم عماد، الرئيس التنفيذى لشركة إسباير للتدريب، إن الشركة تهتم بالعمل المتواصل على تأهيل الطلاب والشباب على التوافق مع متطلبات سوق العمل، لافتا إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعمل على تطوير المدارس الفنية وجعلها أكثر فاعلية.

وأكد عماد فى حواره مع «المال»، أن شركة إسباير، تعمل على التواصل مع الجمعيات والهيئات المختصة بتقديم الخدمات المجتمعية للمجتمع، بما يعمل على حل العديد من المشكلات التى تعترضهم.

وأشار إلى أن شركة إسباير تقوم على الاهتمام بخرجى الجامعات، الذين تنقصهم الخبرة العملية، بما يؤهلهم للحصول على وظائف متنوعة وتكفى احتياجاتهم المالية وتتفق وطبيعتهم وميولهم النفسية.

تطرق الرئيس التنفيذى لشركة إسباير للتدريب إلى العديد من القضايا الأخرى المتعلقة برؤيته لخلق جيل جديد من رواد الأعمال، ومساعدة الأقل تعليما فى الحصول على فرص وظيفية.

قال باسم، إن الشركة ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية ومشروعها «وايز» تقوم بتدريب مدراء ووكلاء المدارس الفنية على الإدارة الفعالة.

لفت عماد إلى أن مشروع «وايز» يركز على تطوير المدارس الفنية، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على التدريب الشخصى لمسئولى ومدراء تلك المدارس، ونقل ما يتعلمونه إلى الإدارات الأقل وكذلك الطلاب، للعمل على زيادة مهاراتهم.

وأشار عماد إلى أن المشروع ينقسم إلى جزئين يقوم الجزء الأول على تفاصيل التعليم الفنى، والآخر الذى نقوم به هو الجزء الشخصى والإدارى.

يأتى هذا المشروع لتنمية مهارات الطلبة والمعلمين على حد سواء ليصبح المعلم قائداً مؤثراً على الطلبة، ومشجعاً لهم على الابتكار بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم فى المدارس الفنية وتطوير أداء 120 طالباً من طلبة المدارس فى 60 مدرسة داخل 11 محافظة.

ولفت إلى أن الشركة تتعامل مع عدد كبير من الشركات فى عدة قطاعات منها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع مواد البناء، وقطاع المقاولات والقطاع البترولي.

أوضح أن إسباير تعمل على وضع الحلول للمشكلات التى تعترض عمل الشركات فى مختلف القطاعات.

وأكد أن إسباير تركز على إيجاد حلول مبتكرة للشركات للحيلولة دون تكرار تلك المشكلات التى تؤثر على تطوير أدائها.

لفت إلى أن إسباير تهتم بإيجاد حلول لقضايا العنف ضد المرأة، ومحو أمية كثيرين بما يؤهلهم لمواصلة حياتهم دون عناء.

أشار إلى أن سباير تعمل وفق إستراتيجية، تقوم على خلق كوادر متميزة فى مختلف القطاعات تدفع إلى مجتمع قوى وصحي.

وأكد أن إسباير لديها خطة خلال 10 أعوام المقبلة تقوم على تطوير أداء شباب الخريجين، بما يجعلهم متوافقين علميا مع متطلبات سوق العمل.

لفت إلى أن قطاع الصناعة، والمقاولات، وتكنولوجيا المعلومات، من القطاعات الواعدة، التى يمكنها أن تخلق أجيالا متميزة إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة.

أشار إلى أن إسباير تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بالتعليم، على خلق كوادر ورواد أعمال لا يعتمدون انتظار وظيفة، بل يقومون بإنشاء مشروعات متنوعة توظف كثيرين.

ونظمت شركة إسباير للتدريب مؤخرا جلسة نقاشية بعنوان «بناء مصر من خلال تمكين شبابها» فقد شارك فى هذه الجلسة كل من مستشار رئيس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات ومسئولين إدارة الموارد البشرية بشركة اتصالات، فودافون وأوراسكوم القابضة للتنمية، فضلاً عن المديرين التنفيذيين لكل من جمعية التطوير والتنمية ومركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال باسم، الرئيس التنفيذى لشركة إسباير للتدريب، على هامش الاحتفالية، إنه منذ تأسيس الشركة عام 2007 قامت إسباير للتدريب بالتوسع فى حجم أعمالها لتتضمن ثلاث وحدات عمل رئيسية هي: الوحدة الاستشارية للشركات ووحدة تأهيل وتمكين الشباب للحصول على الوظائف وريادة الأعمال ووحدة التحول المجتمعى.

ولكن على مر السنين يبقى شىء ثابت لا يتغير وهو «تقديم خبرات متكاملة من خلال برامج التدريب»، التى شملت ما يقرب من 200 ألف فرد من مختلف شرائح المجتمع حيث تعتمد فى تنفيذها على استخدام منهج فريد يجمع بين إستراتيجية التعلم بالخبرة لبناء الشخصية وتنمية المهارات وإستراتيجية الابتكار التى تقدم الحلول التى تؤدى إلى تغيرات إيجابية وجذرية.

وأضاف نحن حريصون على إقامة شراكات بين ممثلى مثلث التنمية لضمان استفادة شركات القطاع الخاص، من برامج تنمية القوى العاملة التى تعمل على تحسين إنتاجية العمل، وكذلك زيادة قدرة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على تقليل النسبة الحالية لعدم تطابق المهارات مع الوظائف بسوق العمل، وتعزيز القابلية للتوظيف وتحسين قدرة الأفراد على العمل.

ترتكز سياسة الشركة بهدف تحقيق أهدافها، على العمل الجماعى وتكاتف جميع الجهود ولذلك تقوم شركة إسباير بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى الذى تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسيكون لشركة إسباير دورا رئيسياً فى تدريب أكثر من 20 ألف طالب من 12 جامعة حكومية فى الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى على المهارات المطلوبة لسوق العمل خلال السنوات الأربعة القادمة.

إسباير هى شركة تدريب تأسست عام 2007 مهمتها “بناء قدرات القادة”، وذلك من خلال تعزيز شخصية وكفاءة الأفراد للارتقاء بقدراتهم داخل العمل الجماعى، والمؤسسات والمجتمعات لتحقيق أعلى مستويات الأداء والتنمية بفاعلية واستدامة والتى يتضاعف تأثيرها تلقائياً من خلال وسائل نقل المعلومات.

تعتمد شركة إسباير على منهجيات وتطبيقات علمية وتفاعلية، وتضم ثلاث وحدات عمل تنفيذية هى: الوحدة الاستشارية للشركات ووحدة تأهيل وتمكين الشباب ووحدة التحول المجتمعى.