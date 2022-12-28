شركة «أيم تكنولوجيس» تطلق أول منصة متكاملة لتحليلات السوق العقارية في مصر بالتعاون مع «Nawy»

أعلنت كل من “AIM Technologies ” الشركة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل الأسواق في الشرق الأوسط وشركة “Nawy” العاملة في مجال تكنولوجيا العقارات الرقمية “proptech” عن إطلاق”Real Estate 360″، أداة لتحليل سوق العقارات في مصر وتقديم تقارير دورية تواكب التغيرات السريعة والنمو الكبير لسوق العقارات في مصر مؤخرا، في ظل الزخم الذي تشهده القطاع العقارية الذي أصبح قطاعا إستراتيجيا واعدا يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل.



ويعمل” Real Estate 360″ على تحليل أداء الشركات العقارية في مصر بشكل مفصل، من خلال تقديم تقرير شامل حول حركة المبيعات والتسويق بخلاف النشاط القائم للشركات العقارية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمنصات الرقمية بداية من تحليل سلوك المتفاعلين تجاه المطورين والعلامات التجارية والمشروعات العقارية وأداء السوق، بالإضافة إلى توفير تجربة استثنائية من خلال المنصة الرقمية التي تعمل بشكل حي ومباشر من خلال أي متصفح حيث تضمن سهولة الوصول وإتاحة البيانات.



وتقدم أداة “Real Estate 360” مؤشرات هامة لشركات التطوير العقاري الراغبة في تحسين أدائها وامتلاك الصدارة في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها سوق العقارات المصري، والتي تعد واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط فتبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون جنيه خاصة في ظل ازدياد حجم الطلب عليه مؤخرا بشكل غير مسبوق مع توجه الدولة لتطوير مدن جديدة وخطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة في كل أنحاء الجمهورية في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.



وقد صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي لشركة “AIM Technologies” قائلًا: “متحمسون للغاية للتعاون مع شركة “Nawy” حيث سينتج عن التعاون بين خبرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي وخبرة شركة “Nawy” الكبيرة في سوق العقارات المصري إنشاء أول أداة شاملة لتتبع وتحليل حركة السوق العقاري بدقة ووضوح لنحقق جميعا طفرة كبيرة في السوق العقارية التي ستتوافر لها لأول مرة تحليلات شاملة ووافية بكل مكوناتها بداية من أداء المطورين وشركاتهم حتى سلوك ونظرة العملاء والجمهور لهم وللسوق العقارية عموما.” مضيفًا أن السوق في حاجة ماسة لوجود مؤشر تنافسي يضمن قياس وتحليل الآداء الشامل لسوق العقارات في مصر مما سيساهم في تعزيز السوق بشكل أكبر ويتيح بناء إستراتيجيات عمل أشمل وأوسع مما سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي للشركات والمطورين العقاريين والسوق العقاري عموما.



من جانبه، أعلن مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة “Nawy” أن هذا التعاون يعد خطوة كبيرة تدفع بسوق العقارات المصري إلى الأمام، مشيرًا إلى دور أداة “Real Estate 360” في تقديم يد العون للشركات العقارية ومساعدتها في اتخاذ خطوات أكبر نحو المزيد من التقدم والنمو ، كما أن المتوقع نمو دور أداة “Real Estate 360 ” سريعا محققا طفرة في سوق العقارات وسلوك وطرق عمل المطوريين الذين سيغيرون ويبنون نماذج عمل أشمل وأضمن بعد تقديم بيانات محترفة شاملة لهم.