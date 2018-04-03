شركة أوكرانية تدرس الاستثمار فى النقل النهرى بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط وفدا من شركة نيبولون الأوكرانية المتخصصة فى إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب، وذلك بغرض دراسة إمكانية الاستثمار فى نقل الحبوب وإقامة صوامع حديثة على ضفاف نهر النيل بالتنسيق مع هيئه النقل النهرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الرى .والتقي اللواء بحرى أيمن صال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط وفدا من شركة نيبولون الأوكرانية المتخصصة فى إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب، وذلك بغرض دراسة إمكانية الاستثمار فى نقل الحبوب وإقامة صوامع حديثة على ضفاف نهر النيل بالتنسيق مع هيئه النقل النهرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الرى .

والتقي اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء بالوفد بعد رحلة نهرية بأحد الوحدات البحرية التابعة للميناء امتدت من مدينه المنصورة حتى وصولهم الى الميناء النهرى داخل ميناء دمياط، وذلك بغرض إختبار مدى جاهزية مجرى نهر النيل والأهوسة لإستقبال ومرور وحدات النقل الخاصة بالغلال والحبوب.

وعرض صالح الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء فى هذا المجال والتسهيلات والمزايا المقدمة،

وتم اصطحاب الوفد فى جولة ميدانية شاهدوا خلالها محطات تداول الحبوب والغلال والأماكن المطروحه للإستثمار، وأظهر الوفد إهتماماً شديداً ببعض الساحات الصالحة لإقامة مناطق لتخزين وتوزيع الحبوب لسهولة نقلها عن طريق النقل النهرى وذلك بالوحدات النهرية التى تصنعها الشركة .

هذا وقد أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بالبنية الاساسية للميناء بمنظومة النقل النهرى وأوضح أن الشركة لديها الخبرات الكافية لإستنساخ التجربة الأوكرانية فى نقل الحبوب عن طريق الأنهار وتنفيذها فى ميناء دمياط .

الجدير بالذكر أن شركة نيبولون تمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما فى مجال إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب، وقد صدرت نيبولون الحبوب الى اكثر من 60 دوله، كما أن الشركة عضو فى الاتحاد الدولى لتجارة الحبوب والأعلاف ( جافتا) والاتحاد الدولى للمطاحن والاتحاد الأوكرانى للحبوب والاتحاد الزراعى الأوكرانى.. وهى ايضا من عملاء البنك الاوروبى لإعاده الإعمار والتنمية وبنك الأستثمار الأوروبى وتمتلك مختبرا متطورا فى فحص العينات من الحبوب، ويحتوى برنامج زيارة الشركة لمصر زيارات لكل من ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد بالإضافة لعقد ورشة عمل بوزارة النقل بحضور ممثلين عن وزارتى التموين والرى ثم ورشة عمل بجهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة نصر.