شركة أوبر في الإمارات ترفع الأسعار بعد زيادة البنزين

أقبلت شركة أوبر في الإمارات على رفع الأسعار هناك، وسط ارتفاع أسعار البنزين بما يتجاوز مستوى الزيادات في الدول الخليجية المجاورة الغنية بالنفط.

شركة نقل الركاب أعلنت في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء أنها ستفرض نحو 11% نسبة إضافية على بعض الرحلات.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية التي تقوم بها “أوبر” هذا العام في سوق الإمارات، حيث يفوق ثمن البنزين ثلاث أضعاف سعره في الكويت، ويناهز ضِعف متوسط تكلفة اللتر في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

زيادة خدمات شركة أوبر في الامارات

ارتفعت أسعار خدمات “أوبر” في الإمارات، التي يجري تعديلها وفق تكاليف السوق، بنسبة 56% منذ بداية العام الحالي. وتدعم دول الخليج العربي المنتجة للنفط أسعار الوقود بنسب متفاوتة.

ويُذكر أن السعودية هي أكبر منتج في منظمة “أوبك”، والإمارات في المرتبة الثالثة، وتليها الكويت.

مع ذلك، ورغم أن أسعار البنزين في الإمارات أعلى مقارنةً بالمنطقة، فإنها أقلّ بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.47 دولار للتر، وفقاً لبيانات من موقع “غلوبال بترول برايسز ، فيما تبلغ تكلفة لتر البنزين 1.37 دولار كمتوسط في الولايات المتحدة، و2.32 دولار في المملكة المتحدة.