شركة أوبر تجري تحقيقا في حادثة اختراق الكتروني تم بغرض «التسلية»

قالت شركة أوبر إنها تجري تحقيقا أمنيا في حادثة اختراق الكتروني ، ردا على تقارير أشارت إلى أن شركة التوصيل التشاركي قد تم اختراقها.

وفي بيان على تويتر نشره موقع سي إن بي سي، قالت الشركة :” نحن نتحرى بخصوص حادثة الاختراق الالكتروني. نحن نتواصل مع قوات إنفاذ القانون، وسوف ننشر تحديثات إضافية هنا فور توفرها”.

شركة أوبر تتعرض لاختراق الكتروني

تمكن هاكر من السيطرة على الأنظمة الداخلية لشركة أوبر بعد اختراقه حساب أحد الموظفين مخصص للدخول إلى خدمة تتيح التواصل داخل نطاق العمل، بحسب صحيفة نيويورك التي قالت إنها تتواصل مع المهاجم مباشرة، وإن الكثير من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة تستخدم هذه الخدمة التي يطلق عليها اسم “سلاك” لإتمام التواصل اليومي.

وأشارت عدة تقارير إلى أن أوبر قد عطلت هذه الخدمة.

هبطت أسهم شركة أوبر بنسبة 4% الجمعة خلال فترة ما قبل التداولات السوقية إثر تداول أخبار الاختراق.

وبعد اختراق نظام سلاك الخاص بشركة أوبر، تمكن المهاجم من الوصول إلى قواعد البيانات الداخلية الأخرى، بحسب تقرير لصحيفة التايمز.

وكتب المهاجم على خدمة “سلاك”: ” أعلن أنني هاكر وأن بيانات أوبر قد تم اختراقها”.

وبحسب تقرير منفصل لصحيفة واشنطن بوست، أبلغ المهاجم الصحيفة أنه اخترق أوبر على سبيل التسلية وأنه يستطيع بمساعدة شركائه تسريب كود مصدر الشركة في وقت لاحق لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمت مشاركة لقطات شاشة على تويتر تشير إلى أن المهاجم قد تمكن أيضا من السيطرة على خدمات الويب التابعة لشركة أمازون وحسابات السحابة التابعة لشركة جوجل وأنه تمكن من الوصول إلى البيانات المالية الداخلية.

لم تتمكن سي إن بي سي من التأكد من صحة هذه المعلومات، ورفضت شركة أوبر الإدلاء بأية تعليق خلافا للبيان المنشور على تويتر.

وقال إيان ماشين، نائب رئيس قسم الاستراتيجيات لدى شركة اركتيك وولف للتأمين الإلكتروني:” أنا مندهش من أن المهاجم لم يحاول استخدام الاختراق لطلب فدية أو الابتزاز، يبدو أنهم فعلوا هذا بغرض التسلية”.