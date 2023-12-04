شركة أنابيب البترول تناقش الأثر البيئي لمشروع تجديد خط المازوت بتكلفة مليار و100 مليون جنيه

عقدت محافظة بورسعيد اليوم بالتنسيق مع شركة أنابيب البترول جلسة تشاور مجتمعي, بشأن تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط المازوت بالجزء الأخير من القنطرة حتى الرسوه بطول ٥٢ كم.

ويستهدف مشروع تجديد واحلال خط المازوت نقل المازوت بين محافظتي السويس وبورسعيد، مرورا بمحافظة الإسماعيلية، ويسهم في تموين السفن المارة بقناة السويس والمترددة على الموانئ.

كما يستهدف نقل المازوت منخفض الكبريت من ميناء بورسعيد إلى شركات التسويق بمحافظة السويس لتموين الناقلات بمواني السويس والسخنة، وذلك لتعظيم القيمة المضافة لمواني السويس والسخنة وكذلك تأمين احتياجات محطة كهرباء ابو سلطان من المازوت وذلك بتكلفة اجمالية مليار و100مليون جنيه.

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و أعلن المهندس فتحي منصور الذكري، رئيس شركة أنابيب البترول، وأضاف رئيس شركة أنابيب البترول خلال جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي ان المرحلة الأولى من تنطلق من السويس حتى منطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية بطول 90 كيلو متر،ثم إلى بورسعيد بطول ٥٢ مترا.

وقال إن خطوط نقل المازوت سيتم تسييرها تحت الأرض، لضمان عدم تسببها في أي ملوثات بيئية وتوفر نقل المنتجات البترولية بالسيارات، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استهلاك وإهلاك للطرق.

وقال إن نقل البترول عبر الخطوط والأنابيب، يساعد على حماية البيئة من خطر التلوث البترولي نتيجة تآكل الخطوط والحفاظ على المنتجات من الإهدار، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

وأضاف إن المرحلة الأولى يتم تنفيذها من السويس حتى منطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية بطول 90 كيلومترا، ثم لبورسعيد بطول ٥٢ مترا المشروع سيتكلف مليارا و100 مليون جنيه.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، فعاليات جلسة التشاور المجتمعي لمشروع إحلال، وتجديد جزء من خط المازوت قطر ١٦ بوصة بطول ٥٢ كم من العباسة بالقنطرة حتى الرسوة ببورسعيد والتي نظمتها شركة أنابيب البترول.

محافظ بورسعيد: المشروع يوفر فرصا استثمارية جديدة تضاف إلى إنجازات الدولة المصرية

ومن جانبه، قال محافظ بورسعيد إن شركة أنابيب البترول تعتبر الشريان الحيوي والهام لقطاع البترول، وهو ما يظهر جليًا في الدور الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية بتطوير ورفع كفاءة عمليات النقل وشبكات خطوط البترول وتعزيز الإمداد للطاقة وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت قطر ١٦بوصة بطول ٥٢ كم من العباسة بالقنطرة حتى الرسوة ببورسعيد وأهميته على كافة المستويات لفتح فرص استثمارية جديدة تضاف الي إنجازات الدولة المصرية وتؤكد على التكاتف والتعاون المجتمعي وتطبيق مبدأ التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تضم حقولا للغاز الطبيعي، وتضم ميناء بحريا يعمل بأحدث الإمكانيات لتموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، لافتا إلى أن المحافظة تعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمكنها توفير العديد من ألف فرصة عمل.

وأشار المحافظ إلى أن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الصناعة تأتى على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار. مؤكدا على تذليل كافة المعوقات التي قد تقف أمام تنفيذ المشروع وتقديمه لسبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الحيوي فى إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات تنموية ودفع عجلة الإنتاج وجعل مصر مركزًا اقليميًا للطاقة.

كما أشار المهندس فتحي منصور رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول إن المشروع يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز نقل وتداول المازوت لمناطق مختلفة بنطاق محافظة بورسعيد من خلال الشبكة القومية لشركة أنابيب البترول والذي يعمل علي رفع كفاءة نقل الخام ومسار خط الأنابيب المقترح تم استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، والذي سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية علي المجتمعات المحلية والصناعية.

واستعرض المهندس حمدي النبوي، مدير عام الشئون الهندسية، من خلال عرض تقديمي للشركة العامة للبترول وشركة بتروسيف، وصف للمشروع الجاري إنشائه ومراحل الإنشاء التي تمت استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسافة وأقلها تكلفة، والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع.

فضلاً عن عرض عام لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل وأثاره على البيئة المحيطة والمجتمع تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.

وكانت شركة أنانبيب البترول قد نفذت جلستين لمناقشة الأثر البيبي لخط المازوت فى السويس والاسماعيليه واختتمتها ببورسعيد وقال المهندس فتحى منصور رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول إن المشروع خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الشبكة القومية لشركة أنابيب البترول في رفع كفاءة نقل الخام ومسار خط الأنابيب المقترح تم استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط وتطبيق قانون ٤ لسنة ١٩٩٤.

حضر ورشة الحوار المجتمعي المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والمهندس فتحي منصور الذكرى رئيس مجلس الإدارة لشركة أنابيب، اللواء عماد صلاح مساعد رئيس الشركة للأمن ورئيس اللجنة الأمنية الجغرافية، والمهندس حمدي النبوي مدير عام الشئون الهندسية بشركة أنابيب البترول، والدكتور محمد عبدالله جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء، وقيادات شركة بتروسيف، وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة بورسعيد.