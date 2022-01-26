أسواق عربية

شركة «أم القرى» تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب في السوق المالية السعودية

اكتملت الاتفاقيات لكل الخدمات الأساسية في "وجهة مسار"
أيمن عزام 7:52 م, الأربعاء, 26 يناير 22 7:52 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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كشف عبد المحسن البكر، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفِّذ مشروع “وجهة مسار” في مكة المكرمة، أن الشركة تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

البكر أشار إلى أن شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المملوكة بمعظمها لصندوق الاستثمارات العالمية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنجزت حتى الآن أكثر من 77% من البنية التحتية لمشروع “وجهة مسار” بتكلفة 17 مليار ريال. متوقعًا استكمال 92% من البنية التحتية قبل نهاية العام. ويُرتقب أن يكون الافتتاح الجزئي للمشروع مطلع عام 2023.

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طرح أسهم شركة أم القرى

مؤخرًا وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، لإيصال الخدمة الكهربائية للمشروع بكلفة 550 مليون ريال.

وقبلها اتفاقية مع شركة المايه بتكلفة 495 مليون ريال، وأخرى مع شركة اتصالات خاصة. وبذلك تكتمل الاتفاقيات لكل الخدمات الأساسية في “وجهة مسار” من كهرباء، ومياه، وشبكة اتصالات، وغيرها من مرافق البنية التحتية.

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عند إنجازه بالكامل، سيضمُّ مشروع “وجهة مسار” 117 برجًا فندقيًّا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 40 ألف غرفة، بالإضافة إلى 82 برجًا سكنيًّا، و3 من المباني التجارية التي تضم 862 مكتبًا،

كما يضم مبنى صحيًّا يحتوي على 254 عيادة، و1395 محلًّا تجاريًّا، وممرًّا للمشاة بطول 3.5 كلم، فضلًا عن أكبر محطة قطار في الشرق الأوسط على عمق 40 مترًا، وأكبر مركز تسوّق في مكة “مسار مول”.

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بقلم أيمن عزام

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