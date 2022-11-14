شركة أمريكانا تتجه لجمع 1.8 مليار دولار في الإمارات والسعودية

تتجه شركة أمريكانا للمطاعم العالمية إلى جمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار من أول طرح مزدوج في الإمارات والسعودية والذي من المتوقع أن يكون من أكبر الطروحات في المنطقة خلال العام الجاري بعد طرح أسهم “ديوا” في دبي.

قالت وكالة “بلومبرج” إن جرى تغطية الاكتتاب خلال ساعات من بدء عملية بناء سجل الأوامر يوم الإثنين.

الشركة حددت النطاق السعري بين 2.55 و2.68 ريال للسهم الواحد في السوق السعودي، وهو ما يعادل 2.5 و2.62 درهم بالنسبة للمكتتبين في الأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ستعلن الشركة عن السعر النهائي في 23 نوفمبر الجاري.

طرح أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية

كانت “أمريكانا” للمطاعم العالمية أعلنت في وقت سابق عن نيتها طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم 14 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر للمؤسسات المؤهلة وكذلك بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات والسعودية، على أن يبدأ تداول الأسهم في سوقي أبوظبي و”تداول” في 6 ديسمبر المقبل بحسب توقعات الشركة.

ويتم طرح أسهم الاكتتاب عبر البيع من الأسهم الحالية للملاك الرئيسيين حيث تعتزم شركة “أدبتيو إيه دي إنفستمنتس” المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) ومحمد العبار، مؤسس شركة “إعمار” العقارية، بيع 2.527 مليار سهم من أسهمها، التي تمثل 30% من إجمالي أسهم “أمريكانا”.

وبحسب نشرة الطرح سيتم تخصيص 85% من أسهم الطرح للمؤسسات و10% للمكتتبين الأفراد في السعودية و5% للمكتتبين الأفراد في الإمارات.

أول إدراج مزدوج بين السعودية وأبوظبي

“أمريكانا” مُشغّلة مطاعم “كنتاكي” (KFC) و”بيتزا هت” (Pizza Hut) ستكون أول شركة يجري تداول أسهمها في كل من أبوظبي والسعودية، إذ تشجع الأسواق الشركات منذ سنوات على الإدراج المزدوج.

قد يجمع الطرح العام الأولي ما لا يقل عن مليارَي دولار، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر، مما سيجعله أكبر إدراج في المملكة العربية السعودية هذا العام.

تستهدف “أمريكانا” توزيع جزء من الأرباح بنحو 75% من صافي ربح شركتها الأم في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، على أن تُدفع نقداً خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، كما تخطط اعتباراً من 2023 فصاعداً لاعتماد سياسة توزيع أرباح سنوية، بحيث توزع ما لا يقل عن 50% من صافي ربح الشركة الأم، مع “نية توزيع أي أموال غير مخصصة للأغراض العامة للشركة أو النمو أو نشاط الاندماج والاستحواذ.

تُعَدّ مجموعة “أمريكانا” أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار في عام 2021، فيما بلغت الإيرادات 1.15 مليار دولار خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.