شركة أمان: مؤسسات الدفع الإلكتروني تلعب دورا مهما في دعم الشمول المالي

هبة محمد:قال أحمد كمال رئيس قطاع تطويرالأعمال بشركة "أمان" ان شركته تسعى لتحقيق أهداف الشمول المالي من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات، مستندة على نظام عمل محكم وناجح وأيضاً من خلال المنافذ الجديدة لشركة "أمان" التي تعتبر سابقة في قطاع الدفع الإلكتروني وتأتي ضمن خطة انتشار

هبة محمد:



قال أحمد كمال رئيس قطاع تطويرالأعمال بشركة “أمان” ان شركته تسعى لتحقيق أهداف الشمول المالي من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات، مستندة على نظام عمل محكم وناجح وأيضاً من خلال المنافذ الجديدة لشركة “أمان” التي تعتبر سابقة في قطاع الدفع الإلكتروني وتأتي ضمن خطة انتشار واسعة لتصل إلى 100 محل خلال عام 2017. إيماناً من الشركة بالأثر الإيجابي لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية على اقتصاديات البلاد وبقدرتها على الوفاء باحتياجات المواطنين، وفى إطار إحداث نقلة نوعية في المجتمع والتحول إلى المجتمع اللا نقدي، لتوفير الوقت والجهد.





وأضاف خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لـ”المعهد المصرفي المصري” تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان:” تعزيز الشمول المالي فى القطاع المصرفي”، أن شركة “أمان” تعمل على عدة محاور للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، منها تنظيم فعاليات بالمناطق المختلفة في الجمهورية لتعريف المواطنين بطرق غير تقليدية بأهمية التعامل المالي عبر المؤسسات المالية والمصرفية، كما عقدت شركة “أمان” إتفاقيات مع عدد من كبري الشركات العاملة فى مصر.

كما تقدم المنافذ الجديدة لشركة “أمان” حلول غير تقليدية للتجار المقدمين لخدمات أمان للدفع الإلكتروني، والحصول على الدعم الفني من الشركة في أي وقت لسرعة تلبية إحتياجات العميل.

وأكد كمال أن شركة “أمان” إستعانت بأحدث تكنولوجيا في العالم لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني بمنتهى السهولة واليسر وتلافي العيوب التي ظهرت في أنظمة الدفع التقليدية لضمان أعلى معدلات الأمان لحسابات العملاء.