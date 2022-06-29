شركة أمازون تبتكر أول إنسان آلي مستقل في العالم

ابتكرت شركة “أمازون” العملاقة أول إنسان آلي مستقل في العالم يتوقع أن يحدث طفرة إضافية في عملياتها على الرغم من كونه ليس الأول في أسطول العاملين في الشركة ومخازنها، لكنه يتمتع بقدرات كبيرة وغير مسبوقة ولا تتوافر لدى أقرانه في الشركة.

والروبوت الجديد الذي يحمل اسم “بروتوس” هو “أول إنسان آلي مستقل في العالم”، كما وصفته الشركة، وسوف ينضم إلى جيش العاملين لديها للمساعدة في عمليات التحميل والتنزيل ونقل البضائع وإدارة العمليات اللوجستية داخل مستودعاتها الكبرى.

أول إنسان آلي مستقل في العالم

وذكر تقرير نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية، أن “بروتس” تم تصميمه لنقل العربات الكبيرة المليئة بالحزم حول أرضية المستودع،

ولكن بينما يتعين على الروبوتات العادية الخاصة أن تعمل في منطقة محصورة بعيدًا عن العمال البشر، تقول أمازون إن “بروتوس” سيكون قادرًا على التجول بحرية في المستودع وبين العاملين البشر لأنه يستطيع تحسس من حوله والشعور بهم، ومن ثم تجنبهم وعدم الاصطدام بهم أو إيذائهم.

ويستخدم الروبوت الجديد “بروتوس” تقنية أمازون الخاصة بالسلامة والإدراك والملاحة للتنقل بشكل مستقل وتجنب الاصطدام بالعاملين من البشر، حسبما تقول “ديلي ميل”.

وقالت الشركة: “تاريخيًّا، كان من الصعب دمج الروبوتات بأمان في نفس المساحة المادية التي يستخدمها الأشخاص”، وأضافت: “نعتقد أن بروتوس سيغير ذلك مع الحفاظ على الذكاء والأمان والتعاون”.

وظهر الروبوت الجديد “بروتوس” في مقطع فيديو، حيث يمكن رؤيته وهو ينزلق أسفل إحدى عربات “أمازون” وهي العربات غير الآلية المستخدمة لنقل الطرود عبر مستودعات الشركة.

وترفع لوحة في وسط الروبوت لأعلى مما يرفع العربة بضع بوصات عن الأرض. ثم يبدأ “بروتوس” رحلته المستقلة عبر المستودع، باستخدام تقنية مشابهة لتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة للتنقل عبر الممرات وتجنب العقبات.

قادر على التنقل بين الموظفين

ويبعث الروبوت شعاعًا أخضر أمامه أثناء تحركه، ويتوقف إذا خطا عامل بشري أمام الشعاع، وعندما يصل الروبوت إلى وجهته، تسقط اللوحة المركزية لأسفل وينزلق الروبوت للخارج وينتقل إلى العربة التالية.

وقالت أمازون: “تم تصميم الروبوت ليتم توجيهه تلقائيًّا لأداء عمله والتنقل بين الموظفين، مما يعني أنه لا داعي لأن يكون محصورًا في مناطق محددة”.

ويمكن أن يعمل الروبوت بروتس بطريقة تعزز التفاعل البسيط والآمن بين التكنولوجيا والأفراد، مما يفتح نطاقًا أوسع من الاستخدامات الممكنة لمساعدة الموظفين.

وقالت الشركة إن رؤية “أمازون” تقوم على أتمتة معالجة العربات التي تحمل اسم (GoCart) في جميع أنحاء الشبكة، مما يقلل من حاجة الأشخاص إلى نقل الأشياء الثقيلة يدويًّا، والسماح لهم بدلًا من ذلك بالتركيز على عمل أكثر أهمية.