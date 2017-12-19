شركة أردنية تفوز بتسويق ريتوكسانين لعلاج سرطان الدم بمنطقة مينا

خالد بدر الدينأعلنت شركة أدوية الحكمة الأردنية اليوم الثلاثاء إنها فازت بالحقوق الحصرية لتوزيع وتسويق نسختها الحيوية البديلة الثالثة لعقار ريتوكسانين الذي تنتجه شركة روش والمستخدم في علاج سرطان الدم في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا). وذكرت كالة رويترز أن شر



خالد بدر الدين

أعلنت شركة أدوية الحكمة الأردنية اليوم الثلاثاء إنها فازت بالحقوق الحصرية لتوزيع وتسويق نسختها الحيوية البديلة الثالثة لعقار ريتوكسانين الذي تنتجه شركة روش والمستخدم في علاج سرطان الدم في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).

وذكرت كالة رويترز أن شركة الحكمة لصناعة الدواء ومقرها الأردن نالت صفقة الترخيص مع شركة سيلتريون وذلك لتسويق عقار تروكسيما الذي تنتجه شركة الأدوية الحيوية الكورية الجنوبية، وهو بدوره نسخة لعقار سرطان الدم عالي المبيعات الذي تنتجه شركة روش والمعروف أيضا باسم ماب ثيرا.

ويستخدم عقار تروكسيما الذي كان أول نسخة حيوية بديلة من عقار لعلاج السرطان بالسوق الأوروبية عند طرحه في فبراير الماضى لعلاج مرضى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكيني وسرطان الدم اللمفاوي المزمن والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الأوعية الدموية الدقيقة.

كانت شركة الحكمة التي تنتج وتسوق عقاقير نوعية ذات علامات تجارية وغير ذات علامات تجارية وأدوية الحقن في أكثر من 50 بلدا من بينها بريطانيا قد تأثرت سلبا بتنامي ضغوط التسعير في قطاع الأدوية النوعية وخفضت توقعات إيراداتها ثلاث مرات هذا العام.

ويواجه صناع الأدوية الأوروبيون منافسة متزايدة من النسخ منخفضة السعر لعقاقير التكنولوجيا الحيوية المركبة التى تنتجها دول تكلفة العمالة قيها نتخفضة مثل الأردن وكوريا الجنوبية.



وبسبب الطبيعة المركبة للأدوية الحيوية التي يتم تصنيعها داخل خلايا حية فإن النسخ المقلدة لا يمكن أن تتطابق أبدا مع الأصل و لكن جرت الموافقة على تصنيع عدد متزايد من تلك الأدوية في أوروبا في الآونة الأخيرة باعتبارها مماثلة بما يكفي لتحقيق الهدف منها.