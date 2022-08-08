شركة أتوبيسات غرب الدلتا تفتتح مكتبًا جديدًا للحجز في مرسى مطروح

قال المهندس محمد مفتاح السرحاني، مدير فرع شركة أتوبيسات غرب الدلتا بمطروح إنه تم افتتاح مكتب للحجز بموقف النقل الجماعي بمطروح أمام المحكمة القديمة بشارع شكرى القوتلي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير مزيد من الخدمات لمواطنى مطروح وزائريها ومع موسم الصيف السياحي، خاصة وسائل المواصلات.

وأوضح السرحاني أن المهندس عبد الغني اسكندر رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيسات غرب الدلتا وافق على افتتاح مكتب للحجز بموقف النقل الجماعي بمطروح أمام المحكمة القديمة بشارع شكرى القوتلى بمرسي مطروح لتوفير الخدمة وتيسير وصول المواطنين للحجز بدلاً من الانتقال إلى مكتب الشركة بالكيلو 2.