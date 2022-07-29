شركة أبل تعلن تسجيل مبيعات وأرباح فاقت التقديرات في يونيو

أعلنت شركة أبل تسجيل مبيعات وأرباح فاقت تقديرات وول ستريت، إذ تعاملت مع نقص في المكونات المطلوبة للتصنيع بصورة أفضل من المتوقع، واستفادت من إقبال لم يفتر من المستهلكين على شراء هواتف أيفون الجديدة رغم التضخم الذي أجبرهم على تقليص الإنفاق.

مبيعات شركة أبل

زاد سعر سهم الشركة 3.2% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق، الخميس، إثر إعلان النتائج المالية.

قالت “أبل” إن مبيعات الفصل المنتهي في 25 يونيو بلغت 83 مليار دولار بما يوازي 1.20 دولار للسهم، بما فاق توقعات بلغت 82.8 مليار دولار، و1.16 دولار للسهم وفقاً لبيانات رفينيتيف.

أيفون

بينما تخطت مبيعات أيفون وأيباد التوقعات، قلت عوائد الخدمات وأجهزة كمبيوتر ماك المحمولة والكماليات عن المستهدف في وول ستريت، كما تراجعت المبيعات في السوق الصينية الأساسية بنسبة 1%.

مبيعات أيفون سجلت 40.7 مليار دولار في الربع الماضي تمثل نصف مبيعات الشركة تقريباً، وبما يشكل ارتفاعاً 3% على أساس سنوي، ومتخطياً بكثير سوق الهواتف الذكية العالمي إجمالاً الذي تراجع 9% خلال الربع الماضي وفقاً لبيانات كاناليس.