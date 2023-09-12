شركة أبل تعلن تدشين آيفون 15 بغلاف من التيتانيوم وكاميرا أفضل

أعلنت شركة آبل خلال فاعلية Wonderlust المنعقدة اليوم الثلاثاء في كاليفورنيا بالولايات المتحدة أربعة طرازات جديدة من الهواتف، تحت مسمى آيفون 15 (iPhone 15).

وأطلقت الشركة حجمين من الهواتف متوسطة الحجم، أحدهما بشاشة مقاس 6.1 بوصة والآخر بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بالإضافة إلى حجمين من هواتف “Pro” المتطورة مع غلاف من التيتانيوم وكاميرات أفضل.

تدشين آيفون 15

وتشمل التحديثات على آيفون 15 استبدال التصميم المكون من الستانلس ستيل بمادة التيتانيوم. ويتيح التحول إلى التيتانيوم تخفيف وزن الجهاز بنسبة 10% وإطالة عمره. وتم تزويد الموديل الفاخر من الجهاز – بروماكس (Pro Max) – بكاميرا جديدة قادرة على إظهار الصور البعيدة بشكل أوضح.

ومن ناحية أخرى، أقرت أبل تغيير منفذ الشحن إلى USB-C.

أجرت الشركة هذا التعديل آخر مرة عام 2012، وهو ما قوبل بالنفور حينها من قبل محبي أبل، لكنها أضطرت هذه المرة للعودة إلى هذا الخيار تماشيا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف تسهيل عملية الشحن.

وقالت وكالة بلومبرج إن أبل تنتهز فاعلية اليوم لإطلاق أحدث التحسينات على جهاز آيفون، وهو ما يجتذب عادة اهتماما واسعا، إذ يشكل الجهاز 50% من قيمة مبيعاتها، بما يعادل 205 مليار دولار العام الماضي. لكنه يكتسب العام الجاري عناية أكبر نظرا إلى أن الشركة تحاول تحسين مبيعاتها التي تدهورت وتبديد المخاوف بخصوص إجراءات عدائية في الصين.