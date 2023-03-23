شركة أبل تدرس تقديم عرض لشراء حقوق بث مباريات كرة القدم الإنجليزية

تدرس شركة “أبل” تقديم عرض لشراء حقوق بث مجموعة من مباريات كرة القدم الإنجليزية ، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر، وهي خطوة من شأنها زيادة طموحاتها الرياضية وزيادة المنافسة مع “برايم فيديو” التابعة لشركة “أمازون”.

حقوق البث قيد الدراسة ستسمح لشركة “أبل” بعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة، إضافة إلى مباريات الدوري الأدنى التي يديرها دوري كرة القدم الإنجليزية، وفقاً لاثنين من الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المداولات.

هذه الخطوة ستُضاف إلى أحدث توسعات “أبل” في الرياضات الحيّة في الولايات المتحدة، حيث أبرمت صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات مع دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم لعرض المباريات على منصتها “تي في بلاس”. تبث الشركة أيضاً دوري البيسبول الرئيسي مساء الجمعة. كما أنَّ أحد المسلسلات التلفزيونية الأكثر شهرة في خدمة البث المباشر “تيد لاسو” عباره عن فريق خيالي بالدوري الإنجليزي الممتاز يدربه أميركي.

بث مباريات كرة القدم الإنجليزية

من شأن دخول “أبل” في كرة القدم الإنجليزية أن يضعها في مواجهة المؤسسات الإعلامية الراسخة مثل “سكاي” التابعة لـ”كوم كاست”، و”وارنر بروس ديسكفري” (Warner Bros. Discovery)، التي وافقت العام الماضي على تأسيس مشروع مشترك مع “بي تي سبورت” (BT Sport). كما أنَّه يمكن أن يُشعل المنافسة مع “أمازون” التي زادت قوتها في عالم بث كرة القدم الأوروبية.

رفض متحدث باسم “أبل” التعليق، كما رفض الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على ما إذا كانت “أبل” قد أبدت أي اهتمام بالمزايدة على مجموعة الحقوق التالية. في غضون ذلك، قال متحدث باسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إنَّ الدوري يقوم حالياً بمراجعة مقدّمي العطاءات المحتملين للبيع المرتقب للحقوق.

عرض المباريات وسيلة لجذب المشاهدين

استعانت شركة “أبل” بخبيري الإعلام الرياضي المخضرمين فرانك أودو وجيم ديلورينزو في بناء منصة البث الخاصة بها، “وسيتعرفون على القيمة التي يمكن أن تجلبها كرة القدم العالمية إلى النظام”، وفقاً لبيتر هوتون، الذي عمل سابقاً كمدير تنفيذي للشراكات الإعلامية في “ميتا بلاتفورمز”. وقال إنَّ عرض المباريات قد يكون وسيلة أكثر فاعلية لجذب المشاهدين في الخارج أكثر من غيره من الطرق.

قال هوتون الذي عمل أيضاً بالسابق رئيساً لشبكة “يوروسبورت”: “ستدرس (أبل) عن كثب بياناتها المبكرة حول تجاربها بدوري النخبة الأمريكي لكرة القدم ودوري البيسبول الرئيسي، لكن القدرة الفريدة للرياضة على تغيير سلوك الجمهور المحدد مسبقاً تعني أنَّها رهان أكثر أماناً مقارنة بالمحتوى الترفيهي لتنمية سوق (أبل تي في) العالمية”.

يعرض الدوري الإنجليزي لكرة القدم حقوق المواسم التي تبدأ في 2024. أبرم الدوري الإنجليزي الممتاز اتفاقاً مع “سكاي”و “بي تي سبورت” و”أمازون” للبث الحي للمباريات التي يتم عرضها حتى موسم 2024-2025. وباع الدوري الإنجليزي الممتاز الحقوق المحلية من 2022 إلى 2025 مقابل 6.3 مليار دولار.

وسّعت “أمازون” امتياز البث الرياضي بسرعة، إضافة إلى فوزها بحقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة؛ فإنَّها تعرض بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في المملكة المتحدة وايرلندا، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا في المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا. وتبث “أمازون” أيضاً مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مساء الخميس لمشتركي “برايم”.

استراتيجية “أبل”

أطلقت “أبل” خدمة البث المباشر “تي في بلاس” في 2019، وأنشأت منصة تشتهر بمسلسلات النجوم الكبار. لكنَّها لم تكن طموحة مثل “نتفلكس” و”والت ديزني” في التنافس على المشتركين. حيث يشاهد العديد من مستخدميها “تي في بلاس” مجاناً من خلال الإصدارات التجريبية التي تأتي مع شراء منتجات أخرى من “أبل”.

لم تستثمر “أبل” أيضاً بكثافة في النسخ السابقة للبرامج، وهي طريقة رئيسية تعتمد عليها “نتفلكس” لجعل عملائها الذين يفوق عددهم 230 مليون مشترك سعداء.

وبالنسبة الرياضة، بدأت شركة “أبل” بطريقة محسوبة بالمثل، ولكنَّها باتت أكثر جرأة تدريجياً. أبرمت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو، ولاية كاليفورنيا، صفقة البيسبول الخاصة بها قبل عام، ووافقت على عرض مباريات مساء الجمعة مجاناً. ولكنَّها بدأت هذا الموسم في طلب اشتراكات لمشاهدة التغطية.

بدأت “أبل” في عرض مباريات دوري النخبة الأميركي لكرة القدم الشهر الماضي، وتستخدم هذه الاتفاقية للتوسع في سوق الإعلانات التلفزيونية. هذه الخطوة هي جزء من دفعة أوسع من قبل صانعة “أيفون” لكسب المال من الإعلانات.