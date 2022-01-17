شركات يابانية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر



قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى إن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز.

سفير اليابان بالقاهرة: للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز

وأكد سفير اليابان بالقاهرة في لقاء مع وزير المالية المصرية دكتور محمد معيط رضا مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.

وقال :”الوضع فى مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتى السابقة منذ 40 عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر»، مؤكدًا أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.



