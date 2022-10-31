شركات هواتف صينية تقرر وقف إنتاج أجهزة «فيتشر فون» محليًا

علمت «المال» أن بعض شركات الهواتف الصينية قررت وقف تصنيع بعض وحداتها من فئة «فيتشر فون» لدى الغير بالسوق المصرية، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الفرص التسويقية لوحداتها أمام منافستها من العلامات التجارية المستوردة.

قالت مصادر مطلعة فى سوق المحمول إن تلك الخطوة تأتى كرد فعل عن الأزمات التى تواجهها مصنعى أجهزة المحمول، والتى تتمثل فى زيادة تكلفة التمويل الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف المحلية، علاوة على تأخر البنوك فى إصدار موافقات تمويل استيراد شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن غالبية مصنعى الهواتف اتجهوا لإعادة النظر فى خططهم الإنتاجية والتسويقية، عن طريق احتساب تكاليف إنتاج كل جهاز على حدة؛ موضحين أن هناك بعض الوحدات المصنعة محليًا تم توريدها بأسعار أغلى من منافستها المستوردة، وهو ما يحد من فرص تسويقها محليًا.

من جانبه، كشف مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة، عن توقف عمليات التصنيع لبعض الوحدات المنتجة محليًا خلال الفترة الماضية بسبب صعوبة جلب مكونات الإنتاج من الخارج، فى ظل تطبيق القيود المفروضة على عمليات الاستيراد؛ الأمر الذى انعكس سلبًا على نشاط الشركة وعدم تمكنها من إنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

وأكد أنه من الضرورى قيام أجهزة الدولة بدعم المصنعين المحليين، من خلال إلغاء المفروضة على عمليات المواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع، إضافة إلى تقديم مزايا وإعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج، فى ضوء تخفيض التكلفة وتعزير فرص تنافسية الوحدات المصنعة محليًا.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من هواتف المحمول تراجعًا بنسبة %67.7، لتصل إلى 334 مليونا و88 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و35 مليونا و801 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وتراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال يوليو الماضى، بنسبة %55 لتسجل 678 ألف جهاز، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».