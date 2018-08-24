شركات هندية وماليزية وألمانية تتنافس لإنشاء ميناء جاف في 6 أكتوبر

مها أبو ودنأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تعمل على استكمال طرح تنفيذ مشروعين بقطاع النقل، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P إحداهما خاص بإنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر. وانتهت الوحدة المركزية ل

مها أبو ودن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تعمل على استكمال طرح تنفيذ مشروعين بقطاع النقل، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P إحداهما خاص بإنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهت الوحدة المركزية للمشاركة من تأهيل 3 تحالفات لشركات محلية ودولية للمشاركة بالمشروع، وهي تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم شركتي بي أس أيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف يقوده شركة السويدي اليكتريك ويضم أيضا شركتي شنكر ايجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال، وستنافس هذه التحالفات الثلاثة على الفوز بتنفيذ المشروع الذي يقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر للعمل كميناء جاف لخدمة ميناءي الإسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركي للحاويات.

وقال الوزير، إن هذا الميناء الجاف يأتي ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومات النقل البري والبحري والسكك الحديدية التي تخدم الأشخاص والبضائع باعتبار أن شبكة النقل تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ولذا طرحت هيئة الموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل مشروع إنشاء وتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال ميناء جاف بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لخدمة نقل البضائع بالحاويات، وذلك تخفيفا من تكدس الحاويات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ما سيوجد الكثير من فرص العمل بالميناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشاؤه لخدمة الميناء الجاف.

وأشار إلى أن مدة التعاقد على هذا المشروع تصل إلى 30 عامًا، وسيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات على تحالفات المستثمرين المؤهلين الشهر المقبل متوقعا توقيع العقد في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، أن الوحدة المركزية للمشاركة بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بدأت في خطوات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، حيث نقوم حاليا بالبدء في دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مستندات الطرح وجار التفاوض مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية EBRD للمساهمة في تمويل تلك الدراسات ومستشاري الطرح من خلال منحة يقدمها البنك لدعم هذا المشروع.

وقال إن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من وزارتي المالية والنقل نظراً لأن هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل من خلال ميناءي الإسكندرية والدخيلة ما يزيد على 60% من إجمالي كميات الحبوب والغلال التي تستوردها مصر، كما ترتفع تلك النسبة والكميات عامًا بعد آخر، ولذا تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء هذا المشروع الذي يتضمن تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الصب الجاف بميناء الدخيلة والأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالصب الجاف مثل التصنيع والتعبئة والتغليف وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية.

يذكر أن حجم استثمارات المشروعات التي تقوم بطرحها حاليا وحدة الشراكة مع القطاع الخاص PPP التابعة لوزارة المالية يزيد على 5 مليارات جنيه فبجانب مشروعي الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومحطة الصب بميناء الدخيلة، هناك مشروعين آخرين بقطاع التعليم لإنشاء مدارس مشتركة للغات ومبنى جديد لكلية التجارة بجامعة عين شمس بمدينة العبور.