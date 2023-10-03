شركات هندية تبحث عن فرص أستثمار في مصر

قالت مصادر لـ"المال"، إن اتحاد الصناعة الهندية وممثلىن عنه في مصر بصدد تنظيم لقاء الأسبوع القادم  مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بمدينة شرم الشيخ

شركات هندية تبحث عن فرص أستثمار في مصر
نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

10:38 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23

 حصلت المال على قائمة بأسماء الشركات التي تزور مصر للأول مرة لبحث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية بالحكومة ، وأيضا شركاء محليين .

 وتتضمن شركات ” Himalayan renewable Energy ” في قطاع توريد وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية والبديلة ، IRIS Business services limited  تعمل في مجال التكنولوجيا المالية  ، و myGinne Digityal  في قطاع سوق التجزئة ،  وTRACTORS And  Farm Equipment limited   التي تعمل في قطاع الزراعة ، ِ APtech limited  تعمل في الاستشارات المالية .

وينضم للوفد شركات قرابة 7 شركات قائمة لها أستثمارات في مصر أبرزها ” “TCI sanmar و fliX P Films”  ” و”mongins”  .

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” ، إن الوفد التقى  صباح اليوم  الثلاثاء مع رئيس هيئة الاستثمار حسام  هيبة .

ونوقش خلال الاجتماع أهم الفرص  الاستثمارية المتاحة  ، والإنجازات والحوافز التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية .

وأضاف المصدر أن اتحاد الصناعة الهندية وممثلىنم عنه في مصر بصدد تنظيم لقاء الأسبوع القادم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بمدينة شرم الشيخ .

ومن المقرر أن يزور الوفد غدا  الأربعاء جمعية رجال الاعمال المصريين وعمال لقاءات مشتركة مع نظائرهم المحليين لفتح أفاق تعاون جديدة .  

نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

10:38 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23