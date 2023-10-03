شركات هندية تبحث عن فرص أستثمار في مصر

حصلت المال على قائمة بأسماء الشركات التي تزور مصر للأول مرة لبحث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية بالحكومة ، وأيضا شركاء محليين .

وتتضمن شركات ” Himalayan renewable Energy ” في قطاع توريد وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية والبديلة ، IRIS Business services limited تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ، و myGinne Digityal في قطاع سوق التجزئة ، وTRACTORS And Farm Equipment limited التي تعمل في قطاع الزراعة ، ِ APtech limited تعمل في الاستشارات المالية .

وينضم للوفد شركات قرابة 7 شركات قائمة لها أستثمارات في مصر أبرزها ” “TCI sanmar و fliX P Films” ” و”mongins” .

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” ، إن الوفد التقى صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة .

ونوقش خلال الاجتماع أهم الفرص الاستثمارية المتاحة ، والإنجازات والحوافز التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية .

وأضاف المصدر أن اتحاد الصناعة الهندية وممثلىنم عنه في مصر بصدد تنظيم لقاء الأسبوع القادم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بمدينة شرم الشيخ .

ومن المقرر أن يزور الوفد غدا الأربعاء جمعية رجال الاعمال المصريين وعمال لقاءات مشتركة مع نظائرهم المحليين لفتح أفاق تعاون جديدة .