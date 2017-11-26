شركات هندية تبحث التعاون في السكك الحديدية والنسيج والكيماويات

هاجر عمران:بحث عدد من الشركات الهندية مع وزير النقل المهندس هشام عرفات ومحمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، على رأسها قطاعات السكك الحديدية والنسيج والكيماويات.جاء ذلك خلال لقاء وفد مكون من ممثلى 7 شركات هندية رفيعة المستوى مع الدكتور وزير ا

هاجر عمران:

بحث عدد من الشركات الهندية مع وزير النقل المهندس هشام عرفات ومحمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، على رأسها قطاعات السكك الحديدية والنسيج والكيماويات.

جاء ذلك خلال لقاء وفد مكون من ممثلى 7 شركات هندية رفيعة المستوى مع الدكتور وزير النقل والمواصلات مساء الأربعاء الماضى بحضور رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان فى مقر إقامة السفير سانجاى باتاتشاريا وتواجد عدد محدود من الصحفيين.

قال باتاشاريا خلال اللقاء إن زيارة الوفد الهندى تتمشى مع ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندى العام الماضى فى اللقاء المشترك الذى جمعهما بالهند والذى تضمن إنشاء علاقات شراكة اقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن حجم التعاون الاقتصادى بين مصر والهند ينمو بشكل جيد، مشيرًا إلى أن نحو 50 شركة تعمل فى مصر بحجم استثمارات يتعدى الـ 3 مليارات دولار معظمها تم ضخه خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد السفير أن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الجانبين شريكان مهمان ويعملان سويا على تحقيق التنمية منذ اتفاق الزعيمين جواهر لال نهرو مع جمال عبدالناصر القرن الماضى على تعزيز العلاقات، كما أن بلاده مهتمة باستكمال العلاقات الوطيدة مع مصر.

وأشار السفير إلى أن البرلمان أقر بعض القوانين المهمة خلال الفترة الماضية التى من شأنها أن تحسن مناخ الاستثمار والمنافسة وهو ما يشجع الشركات الهندية على تعزيز استثماراتها فى السوق.

وكان السفير باتاتشاريا قد قال لـ«المال» فى وقت سابق ان العام الماضى شهد إعلان نحو 9 شركات عن استثمارات جديدة، منها 3 متواجدة بالفعل داخل السوق المصرية إلى جانب 6 أخريات جديدة، وتشمل “موبايل لافا” التى أطلقت بشكل تجريبى فى الدلتا، وستعمل فى القاهرة قريبا من خلال خط إنتاج العام المقبل، و”ماهيندرا جروب” وهى شركة كبيرة متخصصة فى إنتاج الآلات الزراعية، ستقوم بالتعاون مع شركة فنلندية فى تأسيس خط إنتاج بمصر خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وقال أى بى راجيش، المدير الإقليمى لأفريقيا بقسم العلاقات الخارجية لدى اتحاد الصناعات الهندى لـ«المال»، على هامش اللقاء إن الوفد مكون من 12 عضوا يمثلون 7 شركات فى قطاعات متعددة منها السكك الحديدية والنسيج والكيماويات والنسيج والتكييفات.

وأكد أن الوفد التقى مسئولين من وزارات متعددة منها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى إلى جانب اتحاد الصناعات المصرى، واصفا الاجتماعات بأنها مثمرة وتؤكد رغبة المستثمرين الهنود فى تعزيز الاستثمارات داخل السوق المحلية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال استهدفوا من الزيارة الاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار المحلى والتحديات التى تواجهه والفرص المتاحة.

يذكر أن الوفد التقى مع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، لبحث سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى المصرى والشركات الهندية العاملة فى مجالات مماثلة، واتفق الجانبان على قيام عدد من الفنيين والمتخصصين بالشركات الهندية بزيارة مجموعة من شركات «الإنتاج الحربى» خلال الأسبوع الجارى.

إلا أن راجيش قال إن الزيارة لم تشهد توقيع أى مذكرات تفاهم خاصة بالشركات لكنها كانت جيدة وأثمرت عن إجراء مناقشات مثمرة بين الجانبين وهو مؤشر إيجابى، مشيرا إلى أن بعض الشركات ستستكمل الحوار الذى بدأته فى مصر مع شركاء محليين فى وقت لاحق، خاصة وأن الزيارة كانت لمدة يومين فقط.

وأكد أن اتحاد الصناعات الهندى دعا نظيره المصرى إلى زيارة الهند لاستكمال النقاشات، متوقعا أن تتم الزيارة خلال النصف الأول من العام المقبل 2018.