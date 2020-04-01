شركات مقاولات وحراسة تعتذر عن تطوير فندق شبرد

قال شريف علوى، ممثل مجموعة الشريف السعودية فى مصر، الفائزة بعقد تطوير فندق شبرد ، إن شركات مقاولات وحراسة اعتذرت عن بدء الأعمال بالفندق فى الفترة الحالية تخوفاً من فيروس كورونا.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن خطة تطوير الفندق تسير فى طريقها ولكن الشركات لديها تخوفات من النزول على أرض الواقع فى الفترة الحالية لحين اتضاح الصورة بشأن الفيروس المستجد.

ووقعت مجموعة الشريف مع الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» المالكة للفندق – والتابعة للقابضة للسياحة- مطلع مارس الماضى، عقد تطوير فندق شبرد بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

وبمقتضى العقد، ستقوم المجموعة السعودية بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز، بسعة 316 غرفة وجناحًا بمستوى خدمة فئة الخمس نجوم، وفقًا للمتعارف عليه دوليًا، فى غضون 42 شهرا، شاملة الحصول على الرخص، والموافقات الخاصة بالتطوير.

وتصل مدة التعاقد إلى 35 عامًا، يحصل فيها المستثمر على نسبة %69 من صافى ربح التشغيل لمدة عشر سنوات، ثم يحصل على نسبة %60 حتى نهاية التعاقد، على أن يسدد لشركة “إيجوث” مليون دولار كمنحة توقيع.

وتمتلك مجموعة الشريف فندق “نوفتيل البرج”، وقال ممثلها فى مصر إن معدلات الإشغال به تصل إلى 12 غرفة معظم شاغليها أجانب فضلوا البقاء فى مصر بعد انتشار الفيروس بدلاً من العودة لبلادهم.

وأكد “علوي” أن المجموعة اتخذت عدة إجراءات للتعايش مع فترة الركود الحالية من بينها الاعتماد على أرباح الربع الأول فى سداد أجور العمالة بجانب وضع خطة تقشفية لخفض المصروفات.