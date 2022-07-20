شركات مقاولات مصرية تقتنص عقود إنشاء مصنع ومحطة كهرباء فى كوت ديفوار

وقعت الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية «إيجاد» خلال الأيام القليلة الماضية بروتوكول تعاون مع وزير التنمية المحلية فى كوت ديفوار، بهدف إنشاء مصنع منتجات غذائية، على يد شركات مقاولات مصرية.

وقالت مصادر مقربة من الملف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنه تم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المصنع خلال عامين.

وتابعت : «كما تتم حاليا مفاوضات ومناقشات مع مسئولى كوت ديفوار بغرض إنشاء محطة كهرباء طاقة شمسية بطاقة 100 جيجا وات، بالإضافة إلى توصيل كابلات ومحولات كهرباء لنحو 100 قرية، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية واهتمامها بملف إعادة الإعمار بالدول الأفريقية».

وشهدت مصر فى الفترة الأخيرة طفرة تنموية فى القطاع العقاري، من بناء مدن جديدة، والتوسع الأفقي، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الضوابط التى تصدرها الحكومة المصرية فى سبيل تعزيز وتنظيم ودعم القطاع، علاوة على مشروعات البنية التحتية، التى مثلت محورا رئيسيا لجذب الاستثمارات ودعم الشركات للتوسع فى أفريقيا.

وظهرت جميع الكيانات العاملة فى القطاع العقارى بالسوق المصرية سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، كواحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي، وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء تحديدا، وباقى القارات الأخرى بصفة عامة فى الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الشركات المصرية فى مجال التشييد والبناء الخبرات الواسعة التى تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان أفريقيا.

وفى فبراير الماضي، زار كونى نابانى برونو، وزير الإسكان فى كوت ديفوار، والسفير ثيموتى إيزوان، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستفادة من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى الشهر نفسه، أشار «برونو» إلى احتياجات بلاده فى مجال الإسكان، وخاصة الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية، حيث يقومون بتعديل وتصحيح سياسات الإسكان بكوت ديفوار، مؤكدا أن أول دولة يقوم بزيارتها بعد اعتماد إصلاح سياسات الإسكان، هى مصر، للاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة فى مجال الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية.

وسابقاً نشرت «المال» توقيع «إيجاد» بروتوكول تعاون خلال شهر يونيو الماضى مع وزير الإسكان فى كوت ديفوار، لتنفيذ مشروعات بها من خلال كيانات مصرية.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن المشروعات التى تم الاتفاق على تنفيذها تشمل بناء 15 برجًا سكنيًّا بارتفاع 15 طابقًا لكل منها، بالإضافة إلى 20 ألف وحدة.

وقالت المصادر إن مكتب «صبور» سيقوم بالتصميم الهندسي، على أن تتولى مجموعة شركات عملية التنفيذ، منها «المقاولون العرب» و«سامكريت”.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا بين مصر ودول القارة السمراء فى القطاع العقاري، من خلال المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار فى عدة دول؛ منها ليبيا.

وفى ضوء ذلك، قال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن التوسع فى الأسواق الأفريقية يتطلب توافر رؤية إستراتيجية للشركة الراغبة فى ذلك وإداراتها.

وأضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قام بإعداد تقرير حول المواصفات الواجب توافرها فى شركات المقاولات للعمل فى أفريقيا وإتاحته للشركات على الموقع الإلكترونى للاتحاد.

ولفت إلى أنه تم وضع هذه المواصفات بعد مناقشات مع شركات المقاولات ذات الخبرة الواسعة فى الأسواق الأفريقية ومنها السويدى إلكتريك والمقاولين العرب وسامكريت وبتروجيت.