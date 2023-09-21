شركات مقاولات تتوجه إلى أذربيجان لتنشيط التعاون الاقتصادى والمشاركة فى إعمار «كاراباخ»

كشف بسام الشنوانى رئيس جمعية شباب رجال الأعمال المصرية عن سفر وفد إلى أذربيجان اليوم الخميس لبحث تنشيط التعاون الاقتصادى بين البلدين والمشاركة فى إعمار إقليم كاراباخ.

وقال الشنوانى – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الوفد يضم عددا من شركات المقاولات الأعضاء فى الجمعية، أبرزها المهندسون الاستشاريون العرب- محرم باخوم (ACE Consulting Engineers Moharram.Bakhoum ) والشركة المصرية كونستراكشن (Egyptian Construction Company).

وأوضح أن الشركات ستتوجه إلى مدينة شوشا الواقعة فى كاراباخ لبحث تأسيس وتنفيذ البنية التحتية لها، ضمن خطة الدولة لإعادة إعمار الإقليم، بعد استرداده من أرمنيا إثر فض النزاع على ملكيته.

وفى أواخر يناير الماضى، زار الرئيس عبد الفتاح السيسى أذربيجان واجتمع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد.

وأعرب مجتمع رجال الأعمال فى أذربيجان عن تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما يروه من فرص ضخمة متنوعة حسب وصفهم.

وأوضح «الشنواني» أن السفر جاء بناءً على طلب رسمى من الجهات المعنية فى أذربيجان، بعد زيارتهم مصر قبل شهر، والنظر فى أعمال بعض الشركات، مشيرا إلى أن العوائد المادية من هذه الاستثمارت ستكون بالدولار، إلا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على القيمة الكلية لها.