شركات مقاولات تتنافس على تنفيذ 42 عمارة إسكان بأسوان الجديدة

محمود زكي:



كشف المهندس مصطفى عامر رئيس جهاز تنمية ومدينة أسوان الجديدة أن هناك 4 شركات مقاولات تتنافس على تنفيذ عدد 42 عمارة إسكان إجتماعي بالمرحلة الخامسة بالمدنية مشيرًا إلى أن الجهاز إنتهى من الفتح الفني للمظاريف علي أن ينتهي الفتح الفتح المالي خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن جمعية رجال أعمال أسيوط تنفذ الموقف الإقليمي للمدينة بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه حيث أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر أبريل من العام المالي القادم، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.

ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة نهاية العام الحالي 2017، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة تعمل على أحدث نظم التكنولوجيا على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 65 مليون جنيه.

وأكد رئيس جهاز أسوان الجديدة، أنه يجرى تنفيذ مركز شباب على مساحة 12.9 فدان، بقيمة 46 مليون جينه.

وأضاف أنه تم إسناد تنفيذ مستشفى بطاقة 158 سريراً لشركة المحمودية للمقاولات العامة بتكلفة 140 مليون جنيه، كما تم إسناد تنفيذ حديقة عامة على مساحة 23 فداناً بتكلفة 21 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم فتح المظروف المالي لتطوير كوبري أسوان الغربي، بقيمة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تسليم 650 وحدة سكنية للأفراد، من أصل 4020 وحدة سيتم تسليمها بنهاية العام المالي الحالي فى 30 يونيو القادم.

وأشار إلى تخصيص 77 قطعة أرض مميزة، على الشريط النهري للمدينة، وتبلغ مساحة كل قطعة حوالي 1000 متر مربع، بسعر حوالي 1000 جنيه للمتر، وستقوم الشركة المنفذة للتصميمات بتسليمها منتصف الشهر القادم بحد أقصى.