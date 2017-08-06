شركات مصرية وخليجية تخطط للاستثمار في غرب مطروح

أحمد عاشور: أبدت 7 شركات محلية وخليجية رغبتها فى تنفيذ مشروعات فى غرب مطروح والمعروفة بمنطقة النجيلة الجارى إعداد المخطط العام لها من خلال مكتب «خطيب آند علم» العالمى. وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن المرحلة الأولى لمشروع النجيلة غرب المحافظة تقدر استثماراتها بنحو مليارى دولار

أحمد عاشور:

أبدت 7 شركات محلية وخليجية رغبتها فى تنفيذ مشروعات فى غرب مطروح والمعروفة بمنطقة النجيلة الجارى إعداد المخطط العام لها من خلال مكتب «خطيب آند علم» العالمى.

وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن المرحلة الأولى لمشروع النجيلة غرب المحافظة تقدر استثماراتها بنحو مليارى دولار من إجمالى 10 مليارات، استثمارات متوقعة، لافتاً الى أن المشروع يقام على مساحة 50 كيلو مترًا مربعًا، ويضم ميناءين أحدهما تجارى والآخر حربى، علاوة على منطقة سكنية وترفهية، وجار الاستماع لرغبات المستثمرين ورؤيتهم فى المشروعات المقرر طرحها.

وتضم الشركات كلا من «إعمار» الإماراتية، و«بن حيدر» و«عامر جروب» و«بالم هيلز» و«أركو» و«العربية» السعودية والمجموعة الدولية لإدارة الفنادق الليبية، وفقا لما كشف عنه شريف مصطفى، مستشار محافظ مرسى مطروح ردا على تساؤلات لـ«المال» على هامش الجولة التى قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر أمس بالمحافظة.

أكد مصطفى أن المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى أبدى رغبته المشاركة فى المشروع أيضا.

وقالت نصر إنها ستعقد جلسة استماع مع المستثمرين خلال أيام لبحث مطالبهم من المشروع ومنطقة النجيلة التى ستستفيد من الحوافز المقررة فى قانون الاستثمار الجديد.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تحركت سريعا مع محافظة مطروح لتنفيذ مشروع تطوير غرب مصر، مضيفة أن تكثيف الزيارات الميدانية إلى المحافظات يأتى بالتزامن مع اقتراب الوزارة من إطلاق الخريطة الاستثمارية الشاملة والتى تشمل الفرص الاستثمارية كافة.

وأضافت أن شركة إعمار الإماراتية أبلغت وزارة الإسكان رغبتها فى الحصول على قطعة أرض فى مدينة العلمين لإقامة مشروع عملاق.

وأبدى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان نية وزارته الدخول فى شراكة مع الشركة الإماراتية لتنفيذ المشروع.

وتسعى الحكومة لتنفيذ مشروع قومى بمدينة العلمين غرب مصر لتستوعب 34 مليون نسمة على مساحة 160 ألف كيلومتر خلال 30 عام، يضم مراكز استثمارية وسياحية وصناعية.

وقال منصور عامر، رئيس شركة عامر جروب، لـ«المال» إن شركته تقوم حاليًّا بإجراء عملية دراسة للمشروع لبحث إمكانية المشاركة فى ضخ استثمارات جديدة على غرار المشروعات السياحية التى تمتلكها الشركة فى مدن ومحافظات مصر.

من ناحية أخرى، كشف يوسف العبيرى، رئيس مدينة النجيلة فى مطروح، عن تعاقد جهة سيادية مع مستثمر سعودى لإقامة مزرعة سمكية بالمدينة بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى جنيه.

