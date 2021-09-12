استثمار

شركات مصرية توقع عقود بناء محطات كهرباء فى ليبيا بمليارى دولار

قال سلامة الغويل، وزير الشئون الاقتصادية الليبي، إن بلاده وقعت عقودا لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار
أحمد عاشور 9:13 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 9:13 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

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 قال سلامة الغويل، وزير الشئون الاقتصادية الليبي، إن بلاده وقعت عقودا لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.

وأضاف الغويل فى تصريحات لـ«المال» أن الشركات المصرية من المتوقع أن تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 و%70 من مشروعات إعادة الإعمار فى بلاده.

وأشار إلى أن تكلفة الأعمال اللازمة لإعادة إعمار ليبيا تقدر بنحو 111 مليار دولار ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وأن الخطة مازالت معطلة لحين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسى بين جميع الأطراف.

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وتابع أن رئيس الوزراء الليبى من المقرر أن يزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث أوجه التعاون المشترك فى كافة الأصعدة.

وذكر أن هناك تفاهما مع الجانب المصرى للسماح للطيران الليبى بالهبوط فى القاهرة بدلا من قصره على الإسكندرية فقط.

يشار إلى أن مصر وليبيا وقعتا أبريل الماضى 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين فى 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.

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وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما يقرب من مليار دولار خلال 2019-2020، بعد أن بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا 825.3 مليون دولار، وسجلت الواردات نحو 152.3 مليون.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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