شركات مصرية توقع بروتوكولا لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية و15 برجا فى كوت ديفوار

وقعت الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية «إيجاد» بروتوكول تعاون أمس مع وزير الإسكان فى كوت ديفوار، لتنفيذ مشروعات بها من خلال كيانات مصرية.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن المشروعات التى تم الاتفاق على تنفيذها تشمل بناء 15 برجًا سكنيًّا بارتفاع 15 طابقًا لكل منها، بالإضافة إلى 20 ألف وحدة.

وقالت المصادر إن مكتب «صبور» سيقوم بالتصميم الهندسي، على أن تتولى مجموعة شركات عملية التنفيذ، منها «المقاولون العرب» و«سامكريت».

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا بين مصر ودول القارة السمراء بالقطاع العقاري، من خلال المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار فى عدة دول؛ منها ليبيا.

وقام وزير الإسكان والمرافق الإيفوارى كونى برونو بزيارة القاهرة، فى الفترة من 2 إلى 6 فبراير الماضي؛ تلبية لدعوة نظيره المصرى الدكتور عاصم الجزار؛ لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وزار «برونو» العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على منشآتها، وأشاد بها وبسرعة وجودة تنفيذ المباني، موجها الدعوة للشركات المصرية لزيارة دولته وبحث فرص التعاون بها.