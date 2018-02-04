شركات مصرية تقتنص جوائز أفضل مديري الصناديق بالشرق الأوسط

– “أكيومن” تستحوذ على النصيب الأكبر منها

– الشركات المصرية تستحوذ على 35% من جوائز MENA FM لصناديق الاستثمار خلال 2017

– رنا عدوي: الجوائز تتويجًا للأداء المتميز لـ “أكيومن ” ونتطلع لمزيداً من النجاح خلال 2018

– فريق العمل المتميز كلمة السر.. ونراهن على الكوادر الشبابية المميزة في تحقيق الخطط



المال خاص



اقتنصت شركات أكيومن، وسي أي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس ورسملة مصر وإتش سي، 9 من جوائز الأداء المتميز لإدارة صناديق الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، من إجمالي 29 جائزة تشمل جميع أنواع الصناديق المصدرة في المنطقة، من مؤسسة MENA Fund Manager خلال حفلها السنوي الذي أقامته في دبي نهاية الأسبوع الماضي.



واستحوذت شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، على النصيب الأكبر من الجوائز بواقع ثلاث جوائز، حيث اقتنص (صندوق ازدهار) جائزتي أفضل صندوق متوازن، بالإضافة إلى جائزة أفضل صندوق أسهم تحت الـ75 مليون دولار، بينما اقتنص (صندوق مصر الخير) الجائزة الثالثة كأفضل صندوق أسهم عائد 3 سنوات تحت الـ75 مليون دولار عن صندوق.



وتمكنت شركة سي أي كابيتال من اقتناص جائزتين، الأولى لأفضل صندوق عائد ثابت والثانية لأفضل صندوق أسهم، وحصدت المجموعة المالية هيرمس أيضا جائزتين كأفضل صندوق أسهم متوافق مع أحكام الشريعة وكأفضل صندوق عائد ثابت خلال ثلاث سنوات، بينما حصلت شركة رسملة مصر على جائزة الأداء المتميز والابتكار في حين فازت شركة إتش سي بجائزة أفضل مدير أصول في مصر.



جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقامته MENA Fund Manager المؤسسة الإعلامية الدولية المرموقة الوحيدة المتخصصة في أخبار صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، وبحضور أكبر شركات إدارة الصناديق العالمية والإقليمية كصناديق فرانكلن تبلتون للاستثمار، وشركة لازارد الخليج، وشركة تشارلمان كابيتال، بالإضافة إلى شركة ستاندرد أند بورز الأمريكية والتي تعتبر من أكبر شركات المؤشرات العالمية.



وعَبرت رنا عدوي رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، عن فخرها بالإنجاز الذي حققته الشركات المصرية في المحافل الدولية، موضحة أن هذه الجوائز تعد ”تتويجًا للأداء المتميز لشركات إدارة الأصول المصرية خلال 2017”.

وأوضحت أن نجاح أكيومن في اقتناص أكبر عدد من الجوائز في عام واحد منذ تدشين تلك الاحتفالية، يدعم تطلعاتها إلى مواصلة أدائها المتميز لتحقيق مزيدا من النجاح خلال 2018، مشيدة بفريق العمل بالشركة والذي يضم العديد من الخبرات والكفاءات الشبابية المميزة القادرة على تحقيق الخطط وتجاوز المستهدفات.