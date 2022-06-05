شركات محلية تسعى لتعظيم الصادرات لمواجهة تحديات المرحلة

تُخطط مجموعة من الشركات للاستفادة من ارتفاع أسعار الدولار الحالية باللجوء لزيادة صادراتها خلال العام الجارى 2022، بما يؤهلها لمواجهة تحديات ظروف المرحلة، وفقًا لرصد قامت به «المال» لعينة من الكيانات المحلية.

وقال عدد من مسئولى الشركات انها عاشت عدة ضغوط خلال الفترة الأخيرة، كان على رأسها ارتفاعات الدولار، التى مثلت عامل سلبى كبير على التكلفة الخاصة بها، ما دفعها للجوء لمخرج زيادة الصادرات لمواجهة تلك التحديات.

من جانبه، قال أحمد النائب، رئيس مجلس الإدارة بشركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال»، إن التوجه للتصدير محفز رئيسى للشركات، حتى تكون قادرة على مواجهة الظروف الحالية.

وأضاف أن «ماكرو» تستهدف زيادة صادراتها خلال العام الجارى لتصل إلى %5 من إجمالى المبيعات مقارنة مع %2.5 فقط حاليًّا، موضحًا أن زيادة الدولار مثلت عامل ضغط على الشركات، وخاصة التى تعتمد على تدبير جزء من مستلزمات إنتاجها من السوق الخارجية.

وعلى جانب آخر، أوضحت منة الله شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، أن الشركة تعمل على تحفيز صادراتها للأسواق الخارجية للتعامل مع ضغوط المرحلة الحالية.

ولفتت إلى أن نسبة الصادرات تصل حاليًّا حوالى %6 وتتواجد بعدد من أسواق الخليج منها الإمارات والسعودية ودول أخرى مثل العراق وفلسطين.

وقال هشام صابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «الدولية للصناعات الدوائية – إيكمى»، انها تبحث خلال الوقت الحالى التوجه للتصدير للمرة الأولى، موضحًا أنها تستهدف نهاية العام الجارى تصدير حوالى %50 من إنتاجها الخاص بالملابس الطبية والسرنجات وأجهزة المحاليل للأسواق الخارجية.

وأضاف أن «ايكمى» بدأت بالفعل مخاطبة عدد من الوكالات الخارجية لبدء تصدير منتجاتها، موضحًا أن الشركة تستهدف بشكل أولى أسواق شرق القارة الأفريقية، والسودان وليبيا.

وأكد هشام صابر، أن التوجه للتصدير أحد أهم الحلول المتاحة لدى الشركة حاليًّا لتعويض زيادات التكلفة، وضغوط البيع التى تشهدها السوق المحلية.

وقال فيكتور فخرى، رئيس مجلس الإدارة بـ«دايس»، إن الشركة ستلجأ لزيادة معدلات التصدير لديها للاستفادة من ارتفاعات الدولار الحالية، وتخفيف الضغط على تكلفتها بدعم توفير عملة صعبة يتم من خلالها الصرف على المستلزمات المستوردة، وتحقيق إيرادات.

وأضاف أن «دايس» تُصدر حاليًّا حوالى %70 من إجمالى إنتاجها للأسواق الخارجية، وتوجه نسبة %30 الأخرى للسوق المحلية، وتتواجد بأسواق أمريكا وأوروبا بشكل أساسي، موضحًا أنها تُخطط لافتتاح مزيد من الأسواق الفترة المقبلة.