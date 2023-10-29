شركات محلية تتعاقد على استيراد شحنات سيارات صينية جديدة للاحتفاظ بوكالتها

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن بعض وكلاء السيارات الصينية بادروا بالتعاقد مع المصانع الأم لاستيراد شحنات جديدة من مختلف الطرازات قبل انتهاء مدة سريان عقود التوزيع والاحتفاظ بوكالتهم فى السوق المحلية.

وقالت المصادر إن شركات السيارات الصينية كانت تعتزم عدم تجديد عقود توزيع طرازاتها مع وكلائها المحليين بسبب ضعف الكميات المستوردة، وعدم التزامهم بتنفيذ الخطط التسويقية المتفق عليها والمبيعات المستهدفة.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض وكلاء السيارات الصينية ومنهم «دونج فينج» بإرسال مندوبين للشركات العالمية بغرض التعاقد على جلب شحنات جديدة من الطرازات وتمديد عقود وكالتهم محليًا، موضحا أن بعض شركات الكيانات العالمية كانت تبحث عن تغير وكلائها فى مصر بسبب ضعف أنشطتهم التسويقية وانخفاض الكميات الموردة لهم مؤخرًا.

وأشارت إلى أن بعض الشركات الصينية هددت وكلاءها المحليين بفسخ العقود المبرمة بينهم والبحث عن شركاء آخرين حال عدم الالتزام بتنفيذ الخطط الخاصة باستيراد الكميات المتفق عليها أو التباطؤ فى مشروع التصنيع المحلى.

وأكدت أن الشركات العالمية مهتمة بتسريع خطط تصنيع طرازاتها محليًا بهدف تفادى القيود المفروضة على الاستيراد وطرح مركباتها بكميات تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التى تقدمها الدولة للمنتجين المحليين التى تتمثل فى التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج المستوردة.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت حصة السيارات الصينية من مبيعات السوق المصرية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى إلى %32.5 لتصل إلى 12 ألفًا و377 مركبة، مقابل %27.7 بنحو 30 ألفًا و532 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويعلن نحو 7 وكلاء سيارات صينية عن حجم مبيعاتهم لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وهم : «شيرى – بى واى دى – إم جى – شانجان – هافال – جيلى – بريليانس».

وأسهم تجميع طرازات «شيرى، وبى واى دى» فى تصدرهما مبيعات السيارات الصينية فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى. ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت «شيرى» مبيعات الطرازات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5 آلاف و888 سيارة خلال تلك الفترة، أعقبتها.