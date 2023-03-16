شركات كورية وإماراتية تسعى لعقد صفقات بقيمة 5 ملايين دولار

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنها استضافت جلسة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى الشركات من البلدين إلى توقيع صفقات بقيمة 5 ملايين دولار، بحسب وكالة يونهاب.

وجاء الحدث الأخير في الوقت الذي تهدف فيه سول وأبوظبي إلى تعزيز العلاقات، بعد أن تعهدت الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة وقطاعات الطاقة، وذلك خلال القمة الثنائية بين البلدين في يناير، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة إن الحدث شاركت فيه 11 شركة كورية جنوبية من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الطاقة النووية والدفاع والزراعة الذكية، إلى جانب حوالي 30 شركة إماراتية.

وأضافت الوزارة أن البلدين استضافا أيضا حدثا منفصلا في الإمارات لكي توقع الشركات عقدا في قطاع الدفاع، إلى جانب 4 مذكرات تفاهم أخرى.

وقال وزير التجارة الكورى “آن دوك-كيون” في بيان: «لا يمكن حل التباطؤ الاقتصادي العالمي والتضخم من قبل دولة واحدة أو شركة واحدة»، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ترغب في توسيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بنقاط قوة في القطاعات المالية واللوجستية.

وقد عقد “آن” أمس الأربعاء الاجتماع الافتتاحي لإطار تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، حيث يزور الوزير الكوري الإمارات لمدة يومين للتحقق من تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة.