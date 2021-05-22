شركات كورية تبحث فرص الاستثمار في مصر بحضور ممثلي 4 وزارات

شارك في الاجتماع من الجانب الكوري ممثلو كوترا وكويكا وبعض الشركات الكورية مثل شركة دوسان للصناعات الثقيلة، هيونداى روتم وسامسونج C&T

عقد اجتماع بين الشركات الكورية وعدة جهات مصرية بمقر وزارة الخارجية المصرية؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري في مصر، بحضور السفيرهونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، والسفير طارق الوسيمى، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا.

ووفق بيان صحفي صادر عن سفارة كوريا الجنوبية، شارك في الاجتماع من الجانب الكوري ممثلو كوترا وكويكا وبعض الشركات الكورية مثل شركة دوسان للصناعات الثقيلة، هيونداى روتم وسامسونج C&T بحضور ممثلي وزارات النقل والصحة والإسكان والموارد المائية وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية.

وخلال الاجتماع، قدّم ممثلي الوزارات المصرية عرضًا للمشروعات القومية ذات الأولوية.

واستعرضت الشركات الكورية مجالات نشاطها وأبدت شركة هيونداى روتم عزمها المشاركة فى مشروع توطين صناعة القطارات في مصر، كما أكدت شركة دوسان رغبتها في تنفيذ مشروعات تحلية المياه .

فيما أعربت شركة سامسونج عن تطلعها للمشاركة فى المشروعات الطبية ، وأكد السفيرهونج حرص الشركات الكورية على تعزيز التواجد بمصر وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات النقل والبنية التحتية، الصحة والموارد المائية.

وأعرب عن أمله في تنسيق زيارة للرئيس الكوري إلى مصر في المستقبل القريب والتى تم تأجيلها بسبب وباء كورونا.

وأعرب السفير الكوري عن امتنانه لإتاحة الفرصة لمناقشة فرص الاستثمار للشركات الكورية بحضور الشركات الكورية ذات القدرة التنافسية العالمية والوزارات المصرية ذات الصلة، وتأكيده مواصلة دعم الشركات الكورية لزيادة استثمارتها بمصر.

وأشار السفير هونج أيضًا إلى أنه التقى بوزيرة التعاون الدولي وناقشا قضايا التعاون الثنائي، حيث تم اختيار مصر كدولة استراتيجية للتعاون الانمائي لمدة 5 سنوات بما يتيح المزيد من الدعم المالي لمصر فضلا عن بحث انشاء فرع لبنك التصدير والاستيراد الكوريExim Bank في مصر.