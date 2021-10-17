8 شركات في البورصة المصرية ضمن أغلى العلامات التجارية بأفريقيا

انضمت 8 شركات مقيدة في البورصة المصرية إلى قائمة اغلى 150 شركة في أفريقيا من حيث العلامة التجارية خلال 2021.

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة “براند فاينانس” ان شركة الشرقية للدخان قد احتلت صدارة الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية بعد تصنيفها في المركز ال 30 في افريقيا.

وأشار التقرير إلى أن البنك التجاري الدولي قد احتل المرتبة 38، ليأتي في المركز الثاني ممثلاً للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وجاءت شركة المصرية للاتصالات في المرتبة ال 63 في افريقيا، وجي بي اوتو للسيارات 72، والسويدي اليكتريك 75، وطلعت مصطفى في المرتبة 86.

وأظهر تقرير “براند فاينانس” إنضمام كل من المجموعة المالية هيرميس وبنك التعمير والاسكان إلى المراكز التي تتجاوز ال 100 بترتيب 128 و142 على التوالي.

ويختلف الوضع من حيث ترتيب الشركات المذكورة في البورصة المصرية وفقاً للقيمة السوقية اذ يحتل البنك التجاري الدولي الصدارة بقيمة قدرها 90.6 مليار جنيه، وفقا لاخر اغلاقات.

واحتلت شركة الشرقية للدخان المرتبة الثانية بقيمة سوقية بالبورصة المصرية قدرها 27.8 مليار جنيه، ثم المصرية للاتصالات 23.3 مليار جنيه، والسويدي 17.7 مليار جنيه.

وجاءت شركة طلعت مصطفى القابضة في المركز الخامس بقيمة 14.6 مليار جنيه، ثم المجموعة المالية هيرميس 11.1 مليار جنيه، ثم جي غبور اوتو 4.4 مليار جنيه، وأخيراً بنك التعمير والاسكان بقيمة سوقية 5.8 مليار جنيه.

كيفية حساب قيمة العلامة التجارية

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل، أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، اذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

ما هي مؤسسة «براند فاينانس»

وتعد “براند فاينانس” التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

ويقع مقر “براند فاينانس” الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتعمل “براند فاينانس” على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنوياً في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، وتنشر ما يقرب من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.