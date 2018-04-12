شركات فنلندية تسعى لتأسيس تحالف مع رجال أعمال مصريين

■ تخصيص حلقات فى مؤتمر «السلامة» عن الشمول المالىالمال-خاصكشف المهندس عبد الحفيظ العدل، العضو المنتدب لشركة زين للمعارض المنظمة لمعرض ومؤتمر EgySec، أن شركات فلندية تسعى لتشكيل تحالف استثمارى مع شركات محلية للعمل فى مجال الخدمات الأمنية بالسوق المحلية.وذكر العدل خلال مؤتمر صحفى أمس

■ تخصيص حلقات فى مؤتمر «السلامة» عن الشمول المالى

المال-خاص

كشف المهندس عبد الحفيظ العدل، العضو المنتدب لشركة زين للمعارض المنظمة لمعرض ومؤتمر EgySec، أن شركات فلندية تسعى لتشكيل تحالف استثمارى مع شركات محلية للعمل فى مجال الخدمات الأمنية بالسوق المحلية.

وذكر العدل خلال مؤتمر صحفى أمس، للكشف عن ملامح المؤتمر والمعرض الدولى للأمن والسلامة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، بحضور ممثلين من القطاع الخاص والحكومى.

وأضاف أن المعرض والمؤتمر سيناقش الأهداف الخاصة بالمشهد الأمنى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرؤية الطموحة للتنمية المستدامة فى مصر2030، والتى تضعها الحكومة المصرية كأولوية قصوى لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار فى مصر والمنطقة ككل.

وأضاف العدل أن المؤتمر يستعرض أحد أبرز الموضوعات الحيوية المعنية بتنمية الاقتصاد وربطها بتحقيق الأمن مثل أهمية الشمول المالى فى تحقيق التنمية المستدامة.

وذكر العضو المنتدب للشركة المنظمة أن المعرض والمؤتمر فى نسخته الأولى سيشهد مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة، خاصة بعد رعاية شريف إسماعيل رئيس الوزراء للمعرض وتأكيد مشاركته للافتتاح وزيارة أجنحته المختلفة والتى ستشمل قطاعات متعددة من تمثيل حكومى كوزارات الدفاع والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان والتموين، إضافة إلى العديد من ممثلى المؤسسات والشركات العالمية والتى تصل إلى 86 شركة.

وتأسست شركة زين عام 2011 وتعمل فى قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية والتسويق داخل وخارج مصر بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية فى مختلف مجالات الأعمال ونظمت مؤتمرات فى مجال الطاقة والبترول وصناعة البتروكيماويات ومؤتمرات ومعارض الطاقة المتجددة.

كما تعد شركة زين هى الوكيل التسويقى الحصرى فى مصر لشركة UBM الدولية فى معارض الغاز والبترول والصناعة الغذائية. بالإضافة الى قيامها بتنظيم مجموعة من المنتديات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية ومنتدى المسئولية الاجتماعية لشركات البترول والمؤتمر الأمنى المتخصص بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة.