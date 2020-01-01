شركات فايزر وجلاكسو سميث كلاين وسانوفي تخطط لزيادة أسعار 200 عقار

الولايات المتحدة أفضل سوق في العالم لشركات تصنيع الأدوية من حيث الأرباح

تخطط العديد من شركات تصنيع الأدوية، مثل فايزر وجلاكسو سميث كلاين وسانوفي، لزيادة أسعار أكثر من 200 دواء بالولايات المتحدة في 2020، حسب تصريحات صدرت عنها.

وتقول وكالة رويترز إن جميع الزيادات السعرية ستقلّ عن نسبة 10%، وأن نصف هذه الأسعار ستتراوح من 4 إلى 6%، حسب إيريك باتشمان مؤسس شركة 3 اكسيس الاستشارية. ويدور متوسط الزيادة السعرية حول نسبة 5%.

الزيادات السعرية

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الزيادات السعرية، أواخر الأسبوع الحالي، مما يعني أن متوسط ونطاق الزيادات السعرية سيصبح عرضة للتغير.

ومن المتوقع أن تصبح الزيادات السعرية للأدوية الأمريكية مثار جدل واسع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الحملة الانتخابية

وكان التعهد بخفض أسعار الأدوية يتصدر الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب عام 2016. ويتجه ترامب لخوض انتخابات التجديد في 2020.

وتحت ضغط من السياسيين والمرضى، تعهدت شركات تصنيع الأدوية بخفض الزيادات السعرية لما دون نسبة 10% سنويًّا.

معاملة تفضيلية

وتطرح شركات الأدوية فكرة تخفيض الأسعار مقابل الحصول على معاملة تفضيلية من مشترى الأدوية. ويندر لذلك قيام شركات التأمين والمرضى بسداد السعر الكامل للدواء.

وتعتزم فايزر زيادة أسعار أكثر من 50 دواء، منها عقار ايبراناص لعلاج السرطان الذي يقترب من تحقيق عوائد بقيمة 5 مليارات دولار العام الحالي، وكذلك عقار Xeljanz لعلاج التهاب المفاصل.

27 % من المحفظة

وأكدت المتحدثة باسم شركة فايزر صحة الزيادات السعرية التي تخطط الشركة لتطبيقها.

وقالت إن الشركة تخطط لزيادة الأسعار على نسبة تصل إلى 27% من محفظتها في الولايات المتحدة بمتوسط يصل إلى 5.6%.

علاج العقم

وأضافت أن نسبة 43% من الزيادات السعرية ستغطي أدوية علاج العقم عن طريق الحقن، وأن الكثير من هذه الزيادات ستقلّ عن 1 دولار لكل منتج.

وقالت شركة جلاكسو سميث كلاين إنها سترفع الأسعار على أكثر من 30 عقارًا بزيادات تتراوح بين 1 و5%.

سانوفي

وقالت شركة سانوفي إنها سترفع الأسعار على 10 من أدويتها بنسب تترواح بين 1 و5%. وأوضحت الشركة أن الزيادات تتسق مع التزامها بعدم رفع الأسعار أعلى من معدلات التضخم.

غضب السياسيين

وقال إيان سباتز، مستشار شركة مانات هيلث الاستشارية، إن شركات الأدوية ربما تلتزم بالأسعار المتدنية نسبيًّا؛ في محاولة منها لتلافي غضب السياسيين.

وصبّ ترامب على سبيل المثال جامّ غضبه على حزمة زيادات سعرية تقدمت بها شركات الأدوية عام 2018.

تسعير الأدوية

وتمتنع الولايات المتحدة عن تسعير الأدوية وتترك للسوق حرية تحديدها.

وتسبّب هذا في ارتفاع أسعارها هناك، مقارنة بغيرها من البلدان الأخرى التي تشهد تدخل الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر في ضبط الأسعار.

أفضل سوق

تعد الولايات المتحدة لذلك أفضل سوق في العالم لشركات تصنيع الأدوية من حيث الأرباح.

وحاول الرئيس دونالد ترامب تنفيذ تعهده بخفض أسعار الأدوية قبل انتخابات نوفمبر 2020. واقترحت إدارته تطبيق قاعدة تسمح للولايات باستيراد الأدوية من كندا.

سياسة طموحة

واضطرت إدارة ترامب لإلغاء سياسة طموحة تقضي بمطالبة شركات التأمين الصحي بتزويد مرضى برنامج الرعاية الصحية المخصص لكبار السن بمليارات الدولارات حصيلة الاستقطاعات التي تحصل عليها من شركات الأدوية.

الأغلى ثمنًا

وصدّق مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على قانون مطلع ديسمبر يفرض خفض الأسعار على الأدوية الأغلى ثمنًا بحسب الأسعار العالمية.

ويقضى القانون كذلك بمعاقبة شركات الادوية التي تمتنع عن التفاوض مع برنامج التأمين الصحي المخصص لكبار السن.

وهدّد ترامب باستخدام حق النقض “الفيتو” على مسوّدة القانون قائلًا إنه سيزيد من صعوبة توفير الأدوية المنقذة للحياة.