شركات غذائية تناشد الرئاسة سرعة صرف المساندة التصديرية

المرسى عزت: تستعد مجموعة تضم شركات محلية وعالمية لتقديم خطاب ومناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لصرف المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامين.وقال كريم أبوغالى، رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا لصناعة المكرونة، خلال اجتماع، أمس الإثنين، ضمَّ ما يقرب من 86 ش



المرسى عزت:



تستعد مجموعة تضم شركات محلية وعالمية لتقديم خطاب ومناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لصرف المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامين.

وقال كريم أبوغالى، رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا لصناعة المكرونة، خلال اجتماع، أمس الإثنين، ضمَّ ما يقرب من 86 شركة، إن المساندة التصديرية تعد أحد العوامل المؤثرة والمشجعة على نمو الصادرات للخارج.

ووفق تقديرات مبدئية فإن إجمالى متأخرات المساندة التصديرية تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه لشركات الصناعات الغذائية، والتى تحصل على مساندة تتراوح بين 8 و%10 من إجمالى المبالغ المصدرة تحفيزا لزيادة معدلات النمو.

وأضاف أبوغالى أن الشركات المجتمعة تؤمن بتوجه الدولة نحو زيادة الصادرات، ومن ثم رفع الحصيلة التى تدفع إلى نمو الاحتياطى الدولاري.

وأكد أن الشركات تعمل على زيادة صادراتها لإقامة المزيد من الاستثمارات التى يستتبعها نمو فرص العمل، مشيرًا إلى أن الكيانات لم تحصل على مساندة تصديرية منذ النصف الأول من عام 2016.

واقترح مشاركون أن يتم عمل مقاصة بين مديونيات الشركات والجهات الحكومية، بما يعمل على تقليل الأعباء الملقاة على عاتقها.

وعرض ممثلون لبعض الشركات المشاركة إجمالى مبالغ المساندة المتأخرة والتى بلغت 200 مليون جنيه لشركة «فرج الله» و90 مليون جنيه لشركة «دهيدرو فودز» و70 مليون جنيه لشركة ريجينا.

وانتهى الاجتماع بتشكيل لجنة خماسية تضم شركات ريجينا، والرشيدى الميزان، وإيديتا، وكولد إليكس، والشركة العربية الفرنسية؛ للتفاوض مع الجهات الحكومية حول مطالب الكيانات التى لم تحصل على مساندتها التصديرية.